Martín Cicotello, quien fue ayudante de Kudelka en la Universidad de Chile, no encuentra la manera de enrielar el rumbo de los Cementeros y dejó una frase que evidencia que puede quedarle muy poco en ese trabajo.

Unión La Calera sufrió otra derrota en la Liga de Primera 2026 y su DT, el argentino Martín Cicotello, asumió totalmente la responsabilidad por el desempeño del equipo en la caída ante Ñublense. “No hicimos un buen primer tiempo”, aseguró el entrenador en TNT Sports.

De todos modos, Cicotello le dio algo de mérito al plantel que encabeza, que pudo descontar mediante un tardío gol de Christopher Díaz, el capitán ante la ausencia del lesionado Sebastián Sáez. “Después los chicos reaccionaron bien y fueron a buscar el resultado. Pero no nos alcanzó”, manifestó el estratego.

“El responsable de lo que realiza el equipo por supuesto que soy yo. Siempre doy el máximo, tengo la responsabilidad de ser el entrenador y el plan del partido en el primer tiempo no funcionó bien. Soy el principal responsable, los chicos hicieron un gran esfuerzo”, afirmó Cicotello, quien fue ayudante de Frank Darío Kudelka en la Universidad de Chile.

Martín Cicotello junto a Matías Rodríguez cuando fue asistente de Kudelka en el Romántico Viajero. (Captura Linkedin).

Cicotello tuvo más. “Nos fuimos muy atrás el primer tiempo, nos costaron algunas tenencias. Perdimos el balón, pero creo que la corrección para el segundo tiempo mejoró al equipo. No salió lo que planteé en el primer tiempo, me hago responsable”, insistió el estratego en esa conversación con la periodista Francisca Vargas.

“Lo mejor fue que el equipo se mostró, reaccionó. Estos chicos tienen un alma importante”, valoró el DT de 45 años sobre la presentación de sus pupilos en el complemento del duelo jugado en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la fecha 19.

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DT de La Calera reconoce que puede salir pronto del club

El DT de La Calera, Martín Cicotello, tiene claro que los resultados son todo en su profesión. Y que si la cosa no mejora, más pronto que tarde podría recibir su despido. “Hay muchos errores que corregir, de mi parte principalmente”, afirmó el trasandino, quien vive su segundo ciclo en los Cementeros.

“Resta seguir adelante, uno está hasta que se dispone. Seguramente hay mucho para corregir o no estaríamos donde estamos ahora“, sentenció Cicotello. Un par de frases que evidenciaron que su cargo tiembla. Y que tiene el farolillo rojo sobre la cabeza.

Martín Cicotello parece no encontrar la manera de enderezar el rumbo de los Cementeros. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

De todos modos, todavía queda mucho camino por recorrer en la Liga de Primera 2026. Por lo pronto, Unión La Calera debe afinar muchos detalles para visitar al Audax Italiano el 21 de agosto. Aunque habrá que ver si la directiva del club mantiene a Cicotello o decide dar un golpe de timón para levantar al colista.

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