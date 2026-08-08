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Comenzó como titular en U. de Chile 2026, Gago lo cortó y ahora es nuevo refuerzo de Audax

Luego de no convencer a Pintita, finalmente el jugador decidió partir e La Florida.

Por César Vásquez

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Audax suma un refuerzo para el segundo semestre.
© PhotosportAudax suma un refuerzo para el segundo semestre.

El mercado de pases en el fútbol nacional no se detiene y esta vez es Audax Italiano el club que hace noticia al oficializar la llegada de un ex jugador de Universidad de Chile.

Los Itálicos luchan por no perder la categoría y están peligrosamente cerca de la zona de descenso, a solo 2 puntos de los lugares que mandan a la Primera B. Por esta razón, intentan reforzar su plantel para levantar sus resultados y así respirar más tranquilos.

El nuevo refuerzo de Audax Italiano

Felipe Salomoni arribó a Universidad de Chile a mediados de 2025. Tuvo buenas actuaciones e incluso anotó en la polémica semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús, tanto que fue anulado posteriormente por fuera de juego de Lucas Di Yorio.

Con la partida de Matías Sepúlveda al Granate, se esperaba que Salomoni se hiciera dueño de la banda izquierda del Romántico Viajero en esta temporada. Pese a iniciar como titular, una roja en la primera fecha contra Audax Italiano complicó sus opciones. Terminó perdiendo el puesto con Marcelo Morales.

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El lateral argentino finalizó su préstamo con Universidad de Chile y estos decidieron no extender la cesión ni comprar el pase a Guaraní. Eso sí, a Salomoni le quedó gustando Santiago y finalmente se quedará en la Liga de Primera, ya que fue anunciado como nuevo jugador de Audax Italiano.

“Fuaaaa, lo bien que te queda la verde. ¡Bienvenido a la Famiglia!”, escribieron los floridanos en redes sociales. De esta manera, se suma a Ariel Uribe y César Pinares como refuerzos para el segundo semestre de la temporada 2026.

El próximo partido de Audax Italiano será este lunes 10 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida ante Ñublense. Los dirigidos por Patricio Graff irán por una nueva victoria luego de derrotar durante la fecha anterior a Universidad de Concepción como visita.

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