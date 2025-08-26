Con apenas 20 años, Nicolás Pino ya se codea con la élite del automovilismo. El piloto chileno corre en la categoría Hypercar del WEC, compite en IMSA y es piloto de reserva en Fórmula E con el Grupo Stellantis.

Pero su mirada está puesta en la Fórmula 1, el objetivo que lo llevó a dejar Chile para competir en Europa.

“Desde que me fui a Europa el objetivo siempre fue estar en las grandes ligas. Hoy en día estamos en dos de tres, tanto en la Fórmula E como en el WEC, solo queda la Fórmula 1”, dijo en entrevista con AS.

El plan de Nico Pino para llegar a la F1

Pino no esconde que llegar a la F1 es un camino lleno de obstáculos más allá del talento. “Hay una estrategia para estar en la F1, hemos ido paso a paso, pero nadie puede prometer nada. Tengo 20 años y aún hay tiempo para lograrlo”, reconoció.

“El mundo de la Fórmula 1 es súper político. Uno requiere muchas espaldas y apoyo político, que el deporte sea parte de una agenda y no un furor como fueron los Juegos Panamericanos, que después desaparecieron”, explicó.

Nico Pino en las 24 Horas de Le Mans (Foto: Instagram).

Hay interés, pero cuesta cerrar

El piloto reconoce que conseguir financiamiento es otro gran desafío. “Hemos tenido muchos acercamientos. Ha habido cierto interés, pero cuando hay que cerrar nos ha costado muchísimo”, reveló.

“Al final siempre se va dilatando la conversación, no están los presupuestos de marketing y el foco es distinto. Pero hemos recibido mucha mejor recepción desde afuera hoy en día”, dijo.

Falta de apoyo en Chile: “Es un dolor que tengo”

Pino también aprovechó para sincerarse sobre la realidad de los deportistas chilenos.

“Mira, las actividades para los deportistas chilenos siempre pasan afuera. Yo creo que es un dolor que tengo, y no sólo yo, sino también los grandes deportistas del país”, lamentó.

“No es una cosa que pase solamente con el automovilismo. Uno tiene que seguir tocando las puertas donde hay oportunidades, y si es que pasa más afuera, mejor. Quizá habrá que cambiar la nacionalidad en algún punto”, cerró entre risas.