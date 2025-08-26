Idolatra a Iván Zamorano, es subcampeón de F1 y ahora regresa al “Gran Circo” con nuevo equipo

Un verdadero bombazo se dio a conocer este martes en la Fórmula 1. Así es, porque se venía hablando en los días previos y finalmente se confirmó a los dos pilotos que competirán para la nueva escudería, Cadillac F1 Team, la próxima temporada 2026.

Los norteamericanos anunciaron el regreso de dos experimentados para el próximo año, el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el piloto finlandés, Valtteri Bottas, ambos corredores con un amplio currículum en el mundo tuerca y subcampeones como pilotos en el “Gran Circo” y campeones mundiales con Red Bull Racing y Mercedes, respectivamente.

De esta manera, “Checo” Pérez hace su gran regreso a la F1 tras una temporada alejado de la parrilla principal, esto luego de su bullada salida de Red Bull Racing el 2024, donde nunca logró dominar el segundo vehículo de los austriacos y terminó en el 8° puesto de la competición.

Bottas por su parte, regresa a la parrilla principal también tras un periodo fuera, donde si bien fue piloto de pruebas de Mercedes este 2025, no corre en el “Gran Circo” desde la temporada 2024, año donde dejó a Kick Sauber tras un periodo lejos de los primeros puestos.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, se refirió al anuncio de estos dos pilotos, destacando ser un “equilibrio perfecto” entre talento, madurez y empuje.

“No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac. Este momento marca más que un simple anuncio de alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”, indicó.

Checo y su idolatria por Iván Zamorano:

En 2023 “Checo” Pérez sorprendió al mundo y a Chile cuando tras encontrarse con Iván Zamorano en las celebraciones del título de Liga del América -el azteca es hincha fanático de las Águilas-, le presentó a su hijo, a Iván, y el piloto de Red Bull, en ese entonces, no dudó en instruir a su retoño: “mira hijo, él es mi ídolo” , señaló.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Pérez reconoce a Iván Zamorano como su gran ídolo deportivo, en otra ocasión llegó a decir que: “(Bam Bam) Es el único ídolo que tengo en el deporte; no existe nadie más”.

