Nico Pino

Nico Pino corre las 24 Horas de Daytona y este canal lo transmite por TV abierta ￼

Conoce todos los detalles de la primera competencia del piloto chileno en la temporada 2026, horario, transmisión y mucho más.

Por Franco Abatte

El chileno vivirá su primera carrera este fin de semana en Daytona, Estados Unidos.
© Instagram Nicolás Pino.El chileno vivirá su primera carrera este fin de semana en Daytona, Estados Unidos.

Nuevo año y nueva temporada para Nicolás Pino en la élite del deporte motor. El chileno vuelve a la acción en la temporada 2026 de la IMSA con un desafío de alto calibre este fin de semana: la disputa de las 24 Horas de Daytona, en su 64ª edición, una de las carreras más importantes del automovilismo mundial y que reúne a destacados pilotos de todo el planeta.

Pino afronta este reto junto a JDC-Miller MotorSports, su nuevo equipo para este 2026, y a bordo de un Porsche 963.

La competencia, que se celebrará este sábado 24 de enero, contará con una gran noticia para los fanáticos chilenos, ya que tendrá transmisión por TV abierta y completamente gratis en nuestro país. A continuación, te contamos todos los detalles.

Nico Pino se podrá ver por Mega 2

Así es. En las últimas horas, Mega confirmó que transmitirá este atractivo evento, uno de los más importantes del motorsport a nivel mundial, de manera gratuita a través de MEGA 2, señal secundaria del canal en la TV abierta.

Horarios de las 24 Horas de Daytona

  • Clasificación: jueves 22 de enero, desde las 16:05 horas de Chile.
  • Carrera: sábado 24 de enero, desde las 15:30 horas de Chile.

¿Cómo ver Mega 2 en TV abierta?

Para sintonizar MEGA 2 solo necesitas un televisor compatible con la norma de TV digital ISDB-T y una antena de TV digital conectada. Luego, busca los canales digitales en TV. Según tu región esta es la señal de Mega 2:

  • Arica: 3.2
  • Iquique: 2.2
  • Antofagasta: 9.2
  • Copiapó: 9.2
  • La Serena: 11.2
  • Valparaíso: 5.2
  • Santiago: 9.2
  • Rancagua: 4.2
  • Talca: 12.2
  • Chillán: 9.2
  • Concepción: 2.2
  • Temuco: 5.2
  • Valdivia: 8.2
  • Puerto Montt: 2.2
  • Coyhaique: 10.2
  • Punta Arenas: 13.2

También disponible online

MEGA 2 no será la única alternativa, ya que quienes cuenten con suscripción a MEGA GO también podrán seguir la participación de Nico Pino en las 24 Horas de Daytona a través de la plataforma digital del canal.

(Foto: Instagram Nicolás Pino)

(Foto: Instagram Nicolás Pino)

