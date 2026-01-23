Colo Colo ha tenido un viernes cargado de emoción por la salida de una de sus principales figuras. Este viernes Lucas Cepeda tuvo su último día en el Estadio Monumental, donde retiró sus cosas y se despidió de sus compañeros.

El extremo llevaba un largo tiempo esperando una oferta para ir al extranjero, la que terminó llegando desde España. El Elche lo vino a buscar y, en una negociación rápida, concretó el salto al extranjero.

La situación fue confirmada en reunión de directorio de Blanco y Negro este jueves, por lo que esta mañana el ex Santiago Wanderers llegó a retirar sus cosas. Ahí aprovechó de decirle adiós al plantel y dio sus últimas declaraciones antes de viajar a firmar su contrato.

Así fue la última vez de Lucas Cepeda junto a Colo Colo

Lucas Cepeda ya está listo para irse a Europa a buscar su gran oportunidad en el fútbol. El extremo dejó Colo Colo este viernes y se va al Elche de España a cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

Lucas Cepeda le dijo adiós definitivo a Colo Colo para irse a Europa. Foto: Photosport.

Esta mañana el jugador llegó hasta el Estadio Monumental para retirar sus cosas y despedirse tanto del plantel como de los trabajadores. “Contento, feliz, era una oportunidad que estaba esperando“, dijo a la salida de la Ruca.

Lucas Cepeda también aprovechó de dedicarle palabras al Cacique. “Darle las gracias a Colo Colo, estos dos años fueron muy importantes para mí. Me abrieron las puertas y estoy muy agradecido de ellos“.

Tras la pretemporada: Colo Colo vuelve a la carga por figura que tiene en la mira la U

Finalmente, el extremo enfatizó en que esto era algo que estaba esperando hace rato. “Gracias a Dios se dio, ahora a ir por todo porque era un sueño que andaba buscando“, sentenció.

El ex Santiago Wanderers ya retiró sus cosas y ahora espera para subir al avión rumbo a España. Su estreno podría ocurrir la próxima semana, dependiendo de cómo terminen las gestiones sobre su traspaso.

Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo y ahora alista su arribo al fútbol europeo. El extremo se va al Elche a luchar por su gran oportunidad, la que espera no desaprovechar.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda parte al Elche y se va de Colo Colo después de disputar un total 72 partidos oficiales. En ellos marcó 15 goles y dio 8 asistencias en los 5.173 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

