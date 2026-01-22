A pesar de que se daba por cerrado el plantel, la pretemporada le dejó claro a Colo Colo que necesita fichajes. El Cacique no lo pasó muy bien en la Serie Río de La Plata y saca conclusiones, especialmente porque perderá a un hombre clave como Lucas Cepeda.

La salida del extremo a Europa deja un vacío muy importante para Fernando Ortiz. Es por ello que el técnico del Eterno Campeón no se ha quedado de brazos cruzados y en las últimas horas le metió presión a la dirigencia con un nombre.

La buena noticia para Blanco y Negro fue que el candidato es uno al que vienen siguiendo desde hace ya varios meses, al punto de pelear con la U de Chile por su arribo. Ahora, de vuelta en el país, las negociaciones han avanzado y podría haber novedades en los próximos días.

Colo Colo vuelve a poner la mira en Esteban Matus

En Colo Colo nuevamente ponen sus ojos en Esteban Matus. El lateral tuvo un tremendo 2025 con Audax Italiano, lo que lo llevó a estar muy cerca de llegar a la U de Chile tiempo atrás.

Esteban Matus otra vez aparece en el radar de Colo Colo. Foto: Photosport.

Con la salida de Lucas Cepeda lista, en el Eterno Campeón comienzan a buscar un reemplazante y el elegido es el puntero itálico. Así lo reveló este jueves el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN.

“Ojo con este nombre que toma fuerza y ya existe una conversación con Aníbal Mosa y la gerencia deportiva. Jugador de Audax Italiano que estuvo cerca de la U: Esteban Matus se mete en carrera para ser jugador de Colo Colo“, lanzó.

Si bien ya hay jugadores en ese puesto, el reportero albo enfatizó en que la opción del lateral itálico no es para tapar a los actuales, sino para un rol más de ataque. “Gusta en el cuerpo técnico, está Wiemberg, llega Ulloa pero Ortiz lo ve como un extremo y asoma como posibilidad“.

Quedará esperar para ver cómo se resuelve esta teleserie. Lo primero es que Lucas Cepeda concrete su llegada al Elche, algo que se aprobará en las próximas horas y que dará inicio formal a las negociaciones por su reemplazante.

Colo Colo no se queda quieto y trabaja en la llegada de un nuevo refuerzo para la temporada 2026. El Cacique no quiere ceder ni un centímetro de ventaja a sus rivales y espera que la baja del 32 no le cueste demasiado caro.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Matus en 2025?

Esteban Matus vuelve a sonar en Colo Colo luego de haber disputado 36 partidos oficiales en 2025 con Audax Italiano. En ellos marcó 6 goles, dio 3 asistencias y alcanzó los 2.966 minutos dentro de la cancha.