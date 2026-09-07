El central proveniente del Atlético Mineiro fue uno de los puntos más altos en el Cacique y pide más minutos en el equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo sufrió un leve tropezón en la Liga de Primera. El Cacique empató sin goles ante Huachipato y ahora la ventaja es solo de 14 puntos sobre sus escoltas. Lo que preocupa ya que la U y Católica sumaron triunfos en esta fecha.

Pero pese a ello, en la interna alba sacaron cuentas positivas ya que se logró un punto en una cancha complicada y que hasta provocó el enojo de Fernando Ortiz.

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Sin embargo, un experto en Colo Colo como Gualberto Jara miró más allá y puso la pelota al piso para destacar a uno de los refuerzos calados de los albos.

En conversación con Redgol, el ex formador y adiestrador de Colo Colo, puntualizó el gran nivel de Iván Román que poco a poco se afianza en el equipo estelar.

“Colo Colo tuvo mucha posesión de balón. Pero no tuvo oportunidades muy claras. Pese a esto, es un resultado que sirve. Lo que más me gustó fue lo de Iván Román”, advirtió a Redgol.

Iván Román se mete en la lucha por la titularidad en Colo Colo. Photosport

Iván Román se mete en el equipo titular de Colo Colo: “Se cree el cuento”

Gualberto Jara conoce al revés y al derecho a Colo Colo. En el Cacique fue ayudante de Gustavo Benítez, encargado de las juveniles y hasta tuvo que apagar más de un incendio como interino en el primer equipo.

Por lo mismo, ahora destaca a Iván Román por su carácter dentro de la cancha. “Es un muchacho que juega como un adulto, con mucha experiencia. Eso es bueno para Colo Colo que necesita un jugador así en la defensa”, aseguró el paraguayo.

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Desde su llegada ha sumado un total de 238 minutos y con dos partidos titulares. Por lo que se mete de lleno en la lucha por la titularidad.

Incluso apuntó a que la camiseta no le pesa como a otros jugadores que han llegado a los albos. “También es positivo para la selección chilena, ya que tiene un jugador de gran nivel. Tiene una confianza enorme, se cree el cuento”, sentenció.