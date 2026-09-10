Australia se durmió y las métricas de Nico Córdova le quitan a joven crack: “Lo perdimos”

Jetzen Lopez es la gran sorpresa de la selección chilena para la fecha FIFA que se viene para septiembre y octubre.

La selección chilena entrega nueva nómina este jueves. Nicolás Córdova anunciará la lista de los convocados para los duelos en la fecha FIFA. Encuentros de categoría y que serán ante Canadá, Estados Unidos y México.

Pero con el paso de las horas ya se filtraron varios nombres. El que mayor sorpresa generó fue Jetzon Lopez, que fue revelado por el propio Sporting Braga. El cuadro portugués se adelantó al anunció del DT nacional y en sus redes confirmó que su crack fue llamado para los partidos de septiembre y octubre.

ver también Nivel internacional: Las 3 sorpresas que prepara Nico Córdova para nueva nómina de la Roja

El volante de 19 años tiene padre chileno. Pero durante su formación ha jugado por la selección de Australia donde pasó gran parte de su formación.

“Mi padre nació allá y se mudó a Australia de joven. Siempre ha dicho que es un país hermoso y que le hubiera gustado llevarnos a mi familia y a mí a visitarlo”, confesó López a AS Chile.

Durante los viajes por Europa, Nico Córdova llegó hasta el corazón del Sporting Braga para convencer a Jetzen Lopez.

Pero su sueño siempre fue representar a la Roja. Si chico López es hincha de la U y además tiene como referente a Arturo Vidal.

“Sueño con representar a Chile y ser profesional. Lo que me motiva es el amor por el fútbol y mi familia”, recalcó Jetzen que ya había sumado minutos este 2026 en la sub 20 de la Roja.

Australia se durmió y Chile le quitó a joven crack

Situación que llamó la atención en Australia especialmente cómo la Roja con un solo llamado convenció a Jetzen Lopez. “Australia está a punto de perder a una joven promesa”, indicó el medio Football360.

“Nacido en Sídney, el adolescente había estado jugando previamente para Australia en categorías juveniles y es elegible para representar a La Roja a través de su padre”, recalcó el medio desde Oceanía.

Tweet placeholder

Lo llamativo es que los hinchas reclamaron contra la labor de Tony Popovic que nuevamente deja escapar un talento joven y que pese a formarlo en las juveniles, finalmente se marcha a jugar por otra selección.