Firmó en Colo Colo y ahora fue figura con Chile en el Mundial Sub 17: “Nos sirve de experiencia”

La selección chilena quedó sorpresivamente eliminado del Mundial Sub 17. El equipo de Sebastián Miranda superó a Canadá por 2-1, pero por la diferencia de goles quedó colista en el grupo K y se despidió rápidamente del torneo en Qatar.

Una presentación que dejó un sabor amargo en el camarín. Es que ante Canadá se registró una importante remontada y pese a la expulsión de Zidane Yáñez, el equipo tuvo hasta la chance de aumentar el marcador.

Superioridad que se reflejó en que la figura del partido fue justamente el chileno Cristián Díaz. El volante de Colo Colo ingresó en el complemento y marcó la remontada del equipo nacional.

"Es un momento triste. Todos sentimos que Chile venía por mucho más. Tenemos una idea clara y para luchar los partidos de igual a igual. Nos merecíamos mucho más", declaró.

La promesa de la Roja Sub 17

Pero más allá del resultado, el joven volante recalcó que hay que confiar y que está generación dará que hablar. “El grupo se definió por detalles. Habia que estar concentrados los 90 minutos y aún así dimos la pelea hasta el final. Los metimos en su campo”, indicó Cristián Díaz.

“Nos sirve de experiencia, es el primer mundial de está generación. Es el inicio de una generación importante”, enfatizó el jugador que firmó este 2025 su primer contrato profesional con Colo Colo.

