El entrenador del local le agradeció a la FIFA por permitir que el expulsado delantero pueda jugar ante Bélgica.

La gran polémica del Mundial 2026 se produjo este domingo, porque la FIFA decidió de forma arbitraria levantarle la suspensión al expulsado delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, quien podrá jugar ante Bélgica por los octavos de final.

El goleador del local vio tarjeta roja en la victoria estadounidense por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina, pero a pesar de ello, el organismo internacional aplicó el artículo 27 y el jugador está disponible.

La situación impactó al mundo, debido a que es una abierta ayuda de la FIFA a Estados Unidos. Uno de los involucrados en el hecho es Mauricio Pochettino, DT de los dueños de casa, quien festejó la situación.

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Mauricio Pochettino celebra el “perdonazo” a Falorin Balogun

El entrenador argentino de los norteamericanos habló en la previa al partido con Bélgica y se refirió a la polémica situación con el atacante de AS Mónaco.

“Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, dijo el transandino.

“Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta”, agregó.

Folarin Balogun está disponible en Estados Unidos. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Por último, Pochettino indicó indicó que “creo que la integridad y la ética son conceptos mundiales y creo que ser más justos que esto es imposible. Hemos de celebrar que se tomó una decisión justa”.

Folarin Balogun podrá jugar este lunes desde las 20:00 horas de Chile, en un partido clave entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026.

En síntesis

La FIFA levantó la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun para octavos de final.

levantó la suspensión al delantero estadounidense para octavos de final. El partido entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes a las 20:00 horas.

y se jugará este lunes a las 20:00 horas. El entrenador Mauricio Pochettino celebró la decisión aplicando el artículo 27 del reglamento.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026?

El partidos por los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 horas de Chile, en Seattle.