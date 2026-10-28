El defensa más goleador en la historia de la U fue oficializado en tradicional elenco de la región de Valparaíso. Un viejo conocido lo espera ahí.

Matías Rodríguez tuvo su despedida del fútbol el pasado 17 de octubre, cuando ante su público de U de Chile colgó los botines oficialmente. Sin embargo, el defensa más goleador en la historia de los azules hizo noticia por un nuevo club a su carrera.

“Bienvenido a casa, Marías Rodríguez. Hoy el Club Deportivo Carmelo de Praga se viste de orgullo para darle la bienvenida a un tremendo jugador, que llega a defender nuestros colores con su talento, experiencia y pasión por el fútbol”, informó el equipo del fútbol amateur.

Carmelo De Praga es un elenco de larga trayectoria en el fútbol amateur, representando a la región de Valparaíso. Es más, previo a Rodríguez ya tenían otro fichaje de lujo en sus filas.

Matías Rodríguez y el recuerdo de Copa Sudamericana

Tras ser presentado en el Carmelo de Praga, del fútbol amateur en Chile, Matías Rodríguez se reencontrará con otro campeón de Copa Sudamericana 2011. Se trata de Marcos González, que hace poco fue anunciado también como refuerzo.

“Tomé la decisión de no seguir jugando al fútbol profesionalmente. Sentí que era el momento indicado, una decisión muy meditada junto a mi familia; sentía que ya le había entregado todo lo que tenía a esta profesión”, dijo Rodríguez, previo a su retiro.

En relación a su lazo con U de Chile y el recordado título de Copa Sudamericana, el nuevo lateral derecho de Carmelo de Praga dijo que “la U marcó mi vida para siempre”.

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“Ser el defensa más goleador de la historia de un club con tanta grandeza es algo que me llena de orgullo y que me llevaré a la tumba. El cariño que me dio esa gente no se compara con nada”, cerró.