Nicolás Córdova habla del futuro de la Roja tras las elecciones de la ANFP: “Podemos salir todos”

El entrenador interino de la selección chilena se refirió al cambio de mando que se acerca en el fútbol nacional.

La selección chilena le pone punto final a su gira por América del Norte, porque este sábado jugará su tercer amistoso y chocará con México en Los Ángeles, California.

Los resultados, como lamentablemente es habitual, han sido malos y la Roja cayó ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), por lo que buscará sumar su primera victoria en el periplo contra los aztecas.

En la antesala al partido habló el seleccionador interino, Nicolás Córdova, quien fue consultado por el futuro inmediato del fútbol chileno, puesto que en noviembre próximo habrá elecciones en la ANFP y se elegirá a un nuevo directorio.

ver también Nicolás Córdova habla de la opción de renunciar a la selección chilena: “A veces cansa”

Nicolás Córdova y el nuevo presidente de la ANFP

Nicolás Córdova dejó en claro que él no es el dueño del proyecto en las selecciones chilenas, a pesar que tiene el cargo de jefe en las divisiones menores.

“El proyecto no soy yo, el proyecto no es la gente que acá nos rodea, el proyecto son los jugadores. En la medida que salgan jugadores que puedan jugar la Selección, ese es el trabajo y eso es lo que estamos apuntando”, expresó.

Además, indicó que todo puede pasar el día en que asuma el nuevo directorio de la ANFP, ya que pueden tomar la decisión de remover a todos de sus cargos o mantenerlos.

“No sé qué va a pasar en un futuro, lo he dicho hartas veces también. Ahora en noviembre hay un cambio de presidente, podemos salir todos, no puede salir nadie, todos saben cómo funciona esto, así que hay que estar preparados y darle para adelante”, cerró Nicolás Córdova.

Las elecciones de la ANFP pueden generar un cambio masivo en la selección chilena, y todos esperan que la primera decisión que adopten sea elegir al nuevo entrenador de la adulta para el proceso del Mundial 2030.

ver también Nicolás Córdova aclara que nunca quiso llegar a la Roja adulta: “No lo elegí”

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.