El King publicó un particular mensaje en sus redes sociales, burlándose tras la coronación: ¿para quién será el batracio?

El título 35 de Colo Colo se sigue celebrando en todo el país, donde quien lleva las riendas de los festejos es Arturo Vidal, quien sigue dándole en sus redes sociales.

Pero esta nueva jornada el King ha dado que hablar por las plataformas digitales, porque dejó un mensaje rimbombante apelando a sus peleas que lleva por internet.

Esto porque nuevamente comenzó a ocupar el emoticón de un sapo para dedicarle el título conseguido el domingo con los albos, con una dedicatoria bastante especial.

Arturo Vidal sigue con sus dedicatorias en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Colo Colo es un mar de dudas por la renovación de Arturo Vidal: “No sabemos si quiere seguir”

¿A quién se lo dedica Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha lanzado varias frases en sus festejos con la estrella número 35 de Colo Colo, que no han pasado desapercibidas en sus seguidores en las plataformas digitales.

Por un lado, muchos apuntan que la dedicatoria es para los jugadores de Universidad de Chile, en la pelea que intentaron dar por la corona, pero donde están a 10 puntos de diferencia.

Por otro lado, a la información que se publicó antes del dueño ante Ñublense, cuando se puso sobra la mesa las demandas por casi 950 millones de pesos que afectan al jugador y que deberá responder ante la justicia.

Algo donde sólo el King tienen en sus manos la oportunidad de aclarar, que le sigue dando vueltas en su cabeza, pese a estar celebrando el campeonato de la Liga de Primera.

Mira la imagen: