Justo cuando la selección chilena está buscando entrenador de cara al proceso del Mundial 2030, en el programa Versus de RedGol recordamos a dos ex técnicos de la Roja.
En el séptimo capítulo de Versus comparamos los pasos de Nelson Acosta y Jorge Sampaoli, dos directores técnicos que marcaron época en el conjunto nacional.
El uruguayo nacionalizado chileno lideró la histórica clasificación al Mundial de Francia 1998; mientras que el de Casilda llevó a Chile a Brasil 2014 y le dio la primera Copa América de su historia.
Redgolero, sé sincero. ¿Qué entrenador fue más importante en la historia de la selección chilena? Los periodistas César Vásquez y Carlos Silva Rojas defendieron a su preferido con datos, en la nueva entrega del Versus de RedGol.
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