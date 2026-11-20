Los dos ex directores técnicos de la selección chilena son los protagonistas del debate en el nuevo programa Versus de RedGol.

Justo cuando la selección chilena está buscando entrenador de cara al proceso del Mundial 2030, en el programa Versus de RedGol recordamos a dos ex técnicos de la Roja.

En el séptimo capítulo de Versus comparamos los pasos de Nelson Acosta y Jorge Sampaoli, dos directores técnicos que marcaron época en el conjunto nacional.

El uruguayo nacionalizado chileno lideró la histórica clasificación al Mundial de Francia 1998; mientras que el de Casilda llevó a Chile a Brasil 2014 y le dio la primera Copa América de su historia.

Redgolero, sé sincero. ¿Qué entrenador fue más importante en la historia de la selección chilena? Los periodistas César Vásquez y Carlos Silva Rojas defendieron a su preferido con datos, en la nueva entrega del Versus de RedGol.

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Nelson Acosta Versus Jorge Sampaoli