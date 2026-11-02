Se formó en Unión Española, fue multicampeón y ahora sueña con inédito ascenso: “Lo podemos sacar adelante”

Cristián Guerra se transformó en el nuevo referente de Deportes Mejillones y va en busca del cupo en Tercera División A.

Una definición de aquellas se registra en el fútbol del ascenso en Chile. Esto porque Arturo Fernández Vial y Deportes Mejillones animan la final por el ascenso a la Tercera División A.

En el primer partido en el Ester Roa Rebolledo, el cuadro del norte superó por 1-0 con golazo de Andrés Varela. Pero tras el tanto de la furia celeste, el cuadro local se mandó con todo en busca del empate.

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Sin embargo, apareció la gran figura de Cristián Guerra. El portero de 32 años, y que se formó en Unión Española donde ganó la Liga de Primera y Supercopa en 2013, se transformó en una verdadera muralla y evitó el descuento del “Inmortal”.

“Fue un difícil partido, ellos con su hinchada y en una cancha de pasto natural. Nosotros no estamos acostumbrados. Pero demostramos lo que hemos hecho en todo el año. Lo sacamos adelante”, reconoció el golero a Área Chica TV.

Por lo mismo, el también ex Palestino e Independiente de Cauquenes, confía en que podrán cerrar la llave de local.

“Ahora tenemos que concentrarnos en los 90 minutos que quedan en el norte. Lo planificamos en nuestro juego. Independiente del rival, sabemos que con nuestro juego lo podemos sacar adelante”, expresó Guerra.

¿Cuándo es la revancha entre Deportes Mejillones y Fernández Vial?

Según indica el calendario, la revancha por el ascenso a la Tercera División A se disputará el próximo sábado 7 de noviembre ne el Estadio Municipal Rolando Cortés Dubó en Mejillones.