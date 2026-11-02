Los Brujos Rojos dieron la sorpresa y derrotaron a Buenos Aires de Parral para ganar el título nacional de Tercera División B.

Histórico. Luego de sufridos 20 años en el fútbol amateur, Provincial Talagante se dio el gusto de ganar sus primeros títulos oficiales y logró dar dos vueltas olímpicas con apenas dos semanas de diferencia.

Los Brujos Rojos tuvieron la mejor temporada de su vida y en primera instancia se coronaron campeones de la Zona Norte de la Tercera División B, instancia que le dio el ascenso a Tercera División A y la clasificación a la final nacional de la categoría.

En el duelo por el título de la quinta serie del balompié nacional, Talagante se midió ante el campeón de la Zona Sur, Buenos Aires de Parral, y dio el golpe superando en una apretada serie al favorito.

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Provincial Talagante deja sin título a Paulo Garcés

Provincial Talagante comenzó la serie ante Buenos Aires, con una victoria por 2-1 en el estadio Lucas Pacheco Toro, en la comuna de la Región Metropolitana, por lo que todo se definiría en Parral.

En el estadio Nelson Valenzuela el cuadro brujo se puso en ventaja de 2-0, gracias a los goles de Peralta y Hernández, sorprendiendo al campeón de América de 2015 con la selección chilena, que nada pudo hacer en el arco.

Provincial Talagante y sus dos trofeos en la Plaza de Armas de Talagante. Foto: Provincial Talagante

El equipo de Paulo Garcés reaccionó y alcanzó a llegar al empate 2-2 en un vibrante partido en la cancha parralina, sin embargo, Talagante aguantó en el final y se impuso por 4-3 en el marcador global.

Tras el partido, Paulo Garcés habló con los medios presentes y señaló que está pensando en el retiro, aunque recalcó que aquello tiene que analizarlo con su familia.

“He entregado todo en mi carrera, a mi familia, y no sé, vamos a pensarlo con la almohada más tranquilo, pero sí queda el sentimiento de que vamos a ver qué pasa para el 2027. Hoy día no quiero jugar más, quiero dedicarme a la familia y ver qué va a pasar”, dijo Garcés a Portal EnAscenso.

Provincial Talagante, en tanto, celebra las mejores dos semanas de sus 20 años de historia, con los títulos de la Zona Norte y Nacional de la Tercera División B del fútbol chileno.