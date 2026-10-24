Volviendo a su tierra, el portero se anotó un nuevo logro y junto a su familia lideran proyecto social. El Halcón seguirá ligado al balompié y prepara sus estudios.

Paulo Garcés es un nombre sinónimo de títulos y constancia en el fútbol chileno. El portero fue campeón de América con Chile, además U Católica, U de Chile, Colo Colo y un histórico título con O’Higgins. Y hoy, sigue sumando aplausos en la Tercera B nacional.

El portero ya levantó el copón de la Zona Sur y ascendió a Tercera A con Buenos Aires de Parral, donde ahora puede sumar un nuevo logro: coronarse en la gran final ante Provincial Talagante, que se jugará ida y vuelta finalmente.

“Se llegó al mejor consenso para las dos instituciones, empezando por un tema económico. Y después, porque un ida y vuelta con su gente, tanto de visita como local, es muy importante para cada comuna, para cada ciudad”, dice a RedGol.

Paulo Garcés avisa por su futuro en Parral

Tras exitoso año en Buenos Aires de Parrar, equipo de su ciudad natal, el Halcón confiesa que no piensa en el retiro y ya hay conversaciones para seguir atajando. Además, aportará desde otra vitrina en el Maule.

“Se están abriendo las puertas gracias al buen desempeño y también físicamente que mi cuerpo me ha aguantado entrenar… Quieren que continúe uno o dos añitos más jugando, obviamente también apoyando tanto auspiciadores como en el teje y maneje de dirigente”, explica.

Sin embargo, el portero que hizo historia en Rancagua también dio otro paso y cuando se retire, seguirá ligado al fútbol. ¿La razón? Asegura que “voy a estudiar para técnico, empezamos en noviembre”.

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“Es un rubro que no me apasionaba tanto y obviamente ahora sí. Creo que con todo lo que he vivido, deportivamente hablando, puedo llegar a distintos a distintos jugadores o fútbol joven”, explica.

Su proyecto familiar

Paulo Garcés relata lo que fue la importante decisión de llevar a su familia a Parral, donde hoy dice pasar un gran momento todos juntos. Ahí luce con orgullo el proyecto Rayün, junto a su esposa.

“Empezamos con un nuevo emprendimiento, un after school que nos ha ido increíble. Todo por Valentino, mi hijo tiene TEA y empezamos este proyecto empezando por él, donde se nos han acercado muchos papás por lo mismo”, relata.

Por eso, el rol social para la familia también es importante para Garcés, donde dice que “Rayün es nuestro tesoro familiar, también apoyar a los niños de distinta manera”.

El caso Vozinha

Finalmente, el Halcón habló del momento que vive Vozinha en Colo Colo, con irregular campaña y con debate de su titularidad en medio de viaje por el Balón de Oro. Paulo Garcés fue claro en su opinión.

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“Creo que ha ido de de más a menos. Venía obviamente con un Mundial extraordinario y va a ser un aporte. Primero de marketing y también va a ayudar mucho a los jóvenes de Colo-Colo”, cerró.