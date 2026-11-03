Otro más: partido clave por el descenso en la Liga de Primera corre riesgo de reprogramación

El encuentro en la Liga de Primera entre la “U” de Concepción y O’Higgins pasaría a disputarse el fin de semana.

La Liga de Primera entra en recta final. Ahora solo quedan cuatro fechas para definir al campeón y además para conocer a los equipos que perderán la categoría.

Por lo mismo se hace fundamental la disputa de la fecha 27° y que puede marcar un antes y un después para varios equipos. En el papel, la jornada de fútbol comenzaba este jueves 6 de noviembre con el encuentro entre Universidad de Concepción y O’Higgins.

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El cuadro del “Campanil” viene de sufrir una estrepitosa goleada por 6-1 ante Colo Colo y es fundamental sumar. Mientras que los celestes vencieron a Ñublense por la cuenta mínima y se alejan del fondo de la tabla.

El partido de entrada se indicó que se programó un jueves para darle más descanso a los rancagüinos pensando que se avecina la próxima semana la definición de la Copa de la Liga.

Pese a ello, Lucas Bovaglio reconoció que sería una semana diferente y que en O’Higgins tienen que asumir los cambios aunque implique una modificación en la preparación como se acostumbra fecha a fecha.

“Es una semana corta. Veníamos de semanas más cómodas con días de trabajo. Pero ya tenemos que apuntar con un compromiso importante y tenemos que ir a Conce a sacar un buen resultado”, recalcó el trasandino.

Universidad de Concepción vs O’Higgins sería reprogramado

El tema es que hasta la fecha el elenco universitario no ha informado sobre venta de entradas ni acreditaciones para la prensa. Lo que despertó la primera alerta.

Situación que abordaron en el programa Fuera de Juego donde se indicó que el partido sería reprogramado. Ahora pasaría a jugarse el domingo 8 de noviembre en horario por confirmar.

Lo que sería oficializado en las próximas horas, especialmente porque en la página oficial de la Liga de Primera sigue apareciendo que el partido se jugará este 5 de noviembre.

Cabe consignar que el otro partido que podría ser adelantado sería Universidad Católica vs Deportes Limache. Esto porque los cruzados también tienen injerencia en la definición del título. Por lo que el partido programado a las 20:00 horas podría pasar a las 15:00 horas del mismo domingo 8 de noviembre. Lo que también sería aclarado en las próximas horas.