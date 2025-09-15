Universidad de Concepción se impone en la Supercopa de básquetbol

En un Gimnasio Luis Caco Suárez repleto y con un ambiente digno de una final, Universidad de Concepción se impuso por 82-73 a ABA Ancud y se coronó campeón de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue 2025, sumando su cuarto trofeo en la historia del torneo (2021, 2022, 2023 y 2025).

El equipo del Campanil arrancó con un juego agresivo y tomó rápidamente el control, cerrando el primer cuarto con ventaja de 27-14. El partido fue ganando en intensidad y roce, y aunque Ancud empujó con el aliento de su público para recortar la diferencia, la UdeC mantuvo el control y llegó al descanso arriba 47-39.

En la segunda mitad, los locales siguieron luchando con Darryl Owens como su principal carta ofensiva y llegaron a ponerse a cinco puntos. Sin embargo, la UdeC respondió con un inspirado Stephen Maxwell, quien lideró la ofensiva en el tercer cuarto para mantener la ventaja (68-59) y asegurar el control del juego.

En el último parcial, el cuadro penquista volvió a imponer su ritmo, estiró la diferencia y selló la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

La U de Conce celebró. Foto: LNB

Jugadores destacados de la Supercopa

Stephen Maxwell (UdeC) – 26 puntos, 7 rebotes

Kevin Rubio (UdeC) – 23 puntos, 7 rebotes

Darryl Owens (ABA Ancud) – 22 puntos, 4 asistencias

Anthony Peacock (ABA Ancud) – 16 puntos, 11 rebotes

Nahuel Martínez (ABA Ancud) – 10 puntos, 6 rebotes