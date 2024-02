Los incendios de la Quinta Región han dejado devastado todo a su paso. Las increíbles imágenes de las llamas y los duros relatos de los sobrevivientes que lo perdieron todo, llegan al corazón.

La complicada situación ha suscitado un gran despliegue de emergencia e, incluso, el presidente sobrevoló los incendios, tras decretar estado de excepción en la zona.

El mundo del fútbol no ha sido ajeno a la situación. Además hay jugadores que lo están viviendo desde cerca. Ayer, Redgol habló con Jorge Garcés y Gabriel Mendoza y ambos declararon no haber sufrido directamente con el drama vivido en la región. Pero hay otros que lo vieron más de cerca.

Es el caso del jugador de Ñublense y viñamarino de origen, Pedro Sánchez Torrealba, que estuvo metido en los incendios in situ y que incluso terminó en el hospital.

Cariño y fuerza

Ñublense anunció a principios de este año que Pedro Sánchez llegaba a reforzar su delantera. “Bienvenido Pedro, vamos por un gran 2024”, señalaron desde el equipo chillanejo, regocijándose por la nueva llegada.

Pese a su cambio de ciudad, Sánchez se encontraba en Viña del Mar en medio de los incendios que azotaron a la Ciudad Jardín. Eso no pasó desapercibido entre los medios partidarios de Everton, que no olvidan a su ex jugador.

“Pedro ya salió de pabellón tras un accidente en el pómulo luego de sacar a familiares y animales del incendio en Miraflores”, señalaron desde la cuenta Nación Oro y Cielo, de la hinchada ruletera.

“Le deseamos el máximo cariño y fuerza”, dijeron desde la cuenta de la hinchada de Everton. Pedro Sánchez es otro de los cientos de perjudicados por los terribles incendios que azotan la Región de Valparaíso.

¿Cuándo juega Everton en el Campeonato Nacional?

Los viñamarinos jugarán el primer partido de la temporada ante Palestino en el Sausalito. El duelo está programado para el viernes 16 de febrero a las 19.00 horas.

