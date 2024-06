Un escándalo sacude a la Primera B, pues el dueño del colista absoluto de la división le respondió con dureza al DT argentino Germán Cavalieri. El trasandino hoy es el director técnico de San Marcos de Arica, aunque tuvo una experiencia en Unión San Felipe.

El Uní-Uní atraviesa momentos muy complejos en la segunda categoría del fútbol chileno. Y los Bravos del Morro lo vencieron por 2-0 en condición de visitante. Una especie de revancha para Cavalieri, quien fue despedido del elenco sanfelipeño en mayo de 2023 con una dura acusación.

“Su gestión no está alineada a los valores del club”, aseguró Unión San Felipe para sacar de su cargo al trasandino, quien en Chile también dirigió a Palestino, Ñublense y Deportes Valdivia. Por eso mismo, el exayudante de Pablo Guede aprovechó la instancia y criticó a la dirigencia de USF.

Con la compleja situación en la tabla de posiciones, Cavalieri fue claro. “Veo difícil que se salven y me da lástima por el equipo y la ciudad. Tuve una salida inmerecida, pero no quiero la venganza. Hay muchos jugadores que dirigí todavía en el plantel, pero se hacen muchas cosas mal en el club. Me siguen contratando presidentes a los que han llamado para que no lo hagan”, se desahogó.

Esas palabras no le gustaron para nada al dueño del Uní-Uní. Su compatriota Raúl Delgado, quien le pegó con todo a Cavalieri. “Hacer semejante declaración sin dar los nombres de los dirigentes que dice que llamamos para que no lo contraten es de cobarde“, afirmó el trasandino, quien fue periodista del diario Clarín y secretario de medios en el gobierno de Carlos Menem antes de meterse de lleno en el fútbol profesional.

Raúl Delgado hace arder un escándalo en la Primera B por su fuerte crítica al DT Germán Cavalieri

Raúl Delgado no hizo mucho para evitar el escándalo en la Primera B, pues le respondió con firmeza a Germán Cavalieri, DT que fichó para dirigir en Unión San Felipe. “Está dolido porque lo despedimos. Pero como es cobarde nunca se animó a decirme en la cara lo que se anima a decir en los medios”, aseguró el dirigente argentino.

“Delante de su ayudante y del preparador físico, con presencia del gerente general y del que era director deportivo de nuestro club, le dije todo lo que tenía que decirle. Como es un cobarde se dio media vuelta y no respondió”, agregó Delgado, por si quedaba alguna duda de su postura.

Y prosiguió con los dardos. “Lo despedimos por ser el peor técnico que pasó por el club. No sólo por incapaz. También por su soberbia y ego. Cree que es superior a cualquiera y es un fracasado”, lanzó el dueño del Uní-Uní, quien tuvo más críticas y dichos con dirección a Cavalieri.

“Que se dedique a dirigir en su club. Es un irrespetuoso. Desubicado. Nosotros nos preocupamos del nuestro. Las cosas siempre se ponen en su lugar. Como es cobarde, después de mucho tiempo sale a hablar pavadas. Es su costumbre”, afirmó Delgado.

Quiso también ponerle punto final a la situación, aunque abrió todo como para un encuentro de frente. “Considero que es suficiente para responder a su desubicada declaración. Es lo último que diré de este desubicado. Si tiene agallas lo espero donde sea para verlo cara a cara, aunque sea mucho más joven que yo”, fue el desafío que dejó Raúl Delgado a Cavalieri. ¿Habrá respuesta? ¡Ufff!

Así van Unión San Felipe y San Marcos de Arica en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

San Marcos de Arica marcha en el 7° puesto de la Primera B 202, mientras que el Uní-Uní es el colista absoluto del certamen y le respira muy de cerca el fantasma de la Segunda División Profesional.

