El boxeador chileno se presentará en el Parque Estadio Nacional el próximo 21 de noviembre. Su confianza es total.

Junior “La Joya” Cruzat enciende la previa de su defensa ante el mexicano Tano Brambila Preciado. Desde su campamento en Puerto Rico, el campeón chileno de boxeo respondió sobre la peligrosidad de su retador y dejó una declaración que le pone tensión al combate que encabezará SCL Fight Night II, el próximo 21 de noviembre en el Parque Estadio Nacional.

“Peligroso, no sé, debe tener lo suyo. Sé que es joven, sé que también tiene sueño, pero siempre lo he dicho, nadie trabaja más duro y nadie tiene más hambre de gloria que yo, así que eso me hace marcar siempre la diferencia”, afirmó.

Cruzat no mira tanto a su rival

Cruzat explicó que ha visto partes de combates de Brambila, aunque prefiere delegar el estudio de sus rivales en su equipo técnico.

Esa tarea la encabeza Luis Cruzat, su padre y entrenador principal, quien trabaja junto a Emilio “Millo” Lozada, reconocido como entrenador del año 2022 por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes.

“En toda mi carrera no me gusta ver mucho a mis rivales”, señaló. El chileno confía en que el análisis de sus entrenadores y el trabajo del campamento le permitirán responder a lo que proponga el mexicano: “Ellos me preparan el plan táctico y yo llego listo al combate”.

Cruzat peleará en el Nacional

Su seguridad también se sostiene en las alternativas que prepara para cada pelea. “Como siempre he dicho, siempre tenemos un plan A, plan B, plan C. Nada me sorprende arriba del ring”, aseguró.

El campamento en Puerto Rico forma parte de la preparación para una nueva defensa de su corona mundial juvenil WBO superpluma. “La preparación en Puerto Rico va excelente”, destacó Cruzat, quien en la primera edición de SCL Fight Night retuvo su título por nocaut en el primer asalto ante el colombiano Jair Mulett.

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Esta vez, el desafío será ante Brambila y con un escenario distinto: el cuadrilátero se instalará al aire libre en la explanada de calle Grecia del Parque Estadio Nacional. La segunda edición de SCL Fight Night contempla cinco combates amateur y cuatro peleas profesionales, con el enfrentamiento entre Chile y México como duelo principal.

La jornada se realizará el sábado 21 de noviembre, desde las 18:00 horas. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.