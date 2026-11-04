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Fútbol Brasileño

Maripán protagoniza insólita expulsión en agónico triunfo del Inter de Porto Alegre

El defensa chileno ni siquiera entró a la cancha y recibió la tarjeta roja por empujar a jugador de Coritiba en duelo clave por la permanencia en Brasil.

Por Alfonso Zúñiga

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Guillermo Maripán fue expulsado en Brasil sin siquiera pisar la cancha.
© Captura/Gemini IAGuillermo Maripán fue expulsado en Brasil sin siquiera pisar la cancha.

Sin la presencia en el campo de juego del defensor chileno Guillermo Maripán, su equipo Internacional de Porto Alegre logró un agónico triunfo por 1-0 ante Coritiba, que les permite escapar de la zona de descenso en el fútbol brasileño.

Pese a que desde su llegada al gigante sudamericano, el central nacional siempre fue titular, para este duelo por orden del técnico interino Eduardo Baptista quedó en el banco de suplentes, y desde allí vio el penal que anotó Alerrandro (90+5′) para la victoria definitiva.

Fue en medio del jolgorio que vivía el plantel del Inter de Porto Alegre por el gol, cuando se acercaron jugadores del Coritiba a encararlos, entre ellos Breno Lopes quien fue directo a Maripán, que sin mediar provocación lo empujó con sus dos brazos.

Por este motivo, el juez del encuentro le mostró tarjeta roja al chileno que no sumó minutos en cancha. Insólita situación que lo margina del próximo partido, cuando el 19 de noviembre visiten al Vasco Da Gama en São Januario por la jornada 35 del Brasileirão.

Los números de Maripán en su paso por Brasil

Luego de nueve años en el fútbol europeo, con pasos por España, Francia e Italia, el surgido en Universidad Católica firmó contrato con el Colorado Gaúcho hasta junio del 2028, con un salario mensual que supera los US$183 mil dólares.

Con la camiseta del Inter de Porto Alegre, Guillermo Maripán suma un total de 1.328 minutos en cancha durante 15 encuentros, de los cuales fue titular en todos. No registra goles ni asistencias, mas suma cuatro tarjetas amarillas y una expulsión entre Brasileirão y Copa de Brasil.

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En síntesis

  • Inter de Porto Alegre venció 1-0 a Coritiba y logró escapar de la zona de descenso en Brasil.
  • Guillermo Maripán fue suplente y no sumó minutos, pero recibió tarjeta roja de forma insólita.
  • El chileno empujó a Breno Lopes en los festejos del agónico gol y se perderá el próximo duelo.
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