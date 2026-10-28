A raíz de los goles de Edu Vargas a Everton, Waldo Ponce detectó falencias en las marcas y aconsejó a los defensores centrales.

Waldo Ponce fue uno de los defensas que participó en la época de la Generación Dorada de la selección chilena, siendo titular en el Mundial de Sudáfrica 2010 y participando en la Copa América 2011.

Con esa espalda, el central formado en U. de Chile habló en Radio Futuro de la manera en que los defensas deben marcar a los delanteros. Eso tras ver dos goles de Edu Vargas ante Everton.

“Consejo defensivo, para los defensas, algo que se lo expliqué a mi hijo que juega de defensor central. En los dos primeros goles de Vargas que fueron parecidos, en donde tiene mérito como delantero por su movimiento, un defensa debe seguir la marca, el que te hace el gol es el que va por el medio“, comenzó señalando.

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Ponce pide a los defensas que marquen como perro

Indica Ponce que no hay que mirar nada más que al jugador que debes tomar. “Debes despreocuparte del que desborda, que es de otro compañero, en este caso del lateral izquierdo”, explica.

Ponce explica lo mal que marcó el defensa de Everton a Vargas

Por lo mismo es que respirarle en la nuca al rival es clave. “Siempre hay que ir mirando y peleándose con el delantero. Nunca debes llevarlo atrás al delantero”, es la recomendación.

Explica que el defensa de Everton lo hizo todo mal. “Porque en el primer gol corrió adelante de Vargas, entonces después le hizo un cambio de ritmo Vargas y chao, porque en ese micro segundo que tienes para reaccionar Vidal (el defensa) no lo pudo hacer porque ya estaba definiendo”.

También dice que nunca es tarde aprender estos temas del juego. “Eso para los jóvenes y viejos también, porque a veces giran con la pierna contraria o no siguen al que va a definir por el medio”, finaliza Ponca.