Felipe Loyola se sumó este miércoles al plantel de la selección chilena que disputará la fecha FIFA en Rusia. Nicolás Córdova ya tiene a todos los convocados, y el volante de Independiente se perfila como titular para el primer partido ante Rusia este sábado.

Sin embargo, su nominación desató una nueva polémica en el fútbol argentino. Es que su rendimiento, al igual que todo el plantel del Rojo, no ha sido el de los mejores. Pero como es costumbre, se le ha cargado la mano al ex Huachipato.

A Loyola ahora se le indica de generar falsas expectativas con su futuro. A tal punto que aseguraron que todas las ofertas que se mencionaron con su nombre, nunca fueron reales. Lo que desempolvó el interés que existió desde Bayern Múnich por el jugador nacional.

“Usan a los clubes como moneda de descarte. Dicen ‘en el próximo mercado le van a llegar ofertas’ y saben qué pasa: no lo llamó nadie”, lanzó fuerte y claro Guillermo Poggi en ESPN.

Tras ello, apuntó al bajo rendimiento del chileno y que lo relacionó directamente con la postergación de su salida de Independiente. Por lo que deslizó una potente crítica sobre el formado en Colo Colo.

Loyola sigue a la espera de su chance para emigrar a Europa. Foto: Getty Image

“Sobre Loyola dijeron que se iba a ir 15 veces… y no lo llamó nadie. Bajó mucho su nivel porque estuvo decepcionado de no concretar un fichaje importante. Cuiden a los clubes, y no se crean más de lo que son. Los que promocionan grandes ventas, no los llama nadie”, sentenció.

Lo llamativo fue que en su crítica solo mencionó al chileno y pasó por alto a jugadores como Kevin Lomónaco que hasta lo ubicaron en las filas del Barcelona en los últimos dos mercados de pases.

¿Cuánto cuesta Felipe Loyola?

En este 2025 se habló de importantes ofertas sobre Felipe Loyola. A tal punto que Independiente indicó que será vendido por un monto que parte en 15 millones de dólares. Hasta el momento se habla de interés de clubes del viejo continente, donde Bayern Munich tiene la ventaja.

