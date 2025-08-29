Mientras Felipe Loyola coqueteó con Bayern Múnich, ahora está cerca de ir a luchar por no descender

Uno de los mejores jugadores chilenos en el extranjero es Felipe Loyola, de gran primer semestre con la camiseta de Independiente de Avellaneda.

El polifuncional seleccionado nacional llamó la atención de todos gracias a su despliegue con la camiseta del Rojo, ya sea jugando como volante central o siendo factor como lateral por la derecha.

Loyola es uno de los jugadores que pretende vender el equipo argentino para hacer caja y han sonado innumerables clubes como interesados en sus servicios.

Felipe Loyola: del poderoso Bayern Múnich al complicado Santos

El equipo más poderoso donde apareció el nombre de Felipe Loyola fue en Bayern Múnich, debido a que la prensa alemana indicó que el chileno era seguido por el actual campeón de la Bundesliga.

La opción de que el formado en Colo Colo llegara al gigante club alemán fue solamente un rumor, ya que nunca se materializó una oferta formal.

Loyola siguió en Independiente, pero ahora sí vinieron a buscar al chileno, porque Santos de Brasil realizó una oferta formal de 6 millones de dólares para quedarse con el volante.

Felipe Loyola podría pasar del Rojo a un equipo que lucha por no descender en la Serie A de Brasil, porque el equipo de Neymar se encuentra en una incómoda posición 15 en la tabla de posiciones, con apenas 21 puntos, solamente dos más que Vitoria, que por ahora se está yendo a la B.

El volante chileno junto a su entorno deben decidir si aceptan la oferta brasileña o sigue en Argentina, debido a que el libro de pases en Europa está a punto de cerrarse y no ha llegado ninguna propuesta formal del Viejo Continente.

