Felipe Loyola vive un momento crucial en su carrera, donde tras los hechos de violencia en Avellaneda contra hinchas de U de Chile, se distanció totalmente de los fanáticos de Independiente.

Es más, Pipe debió cerrar sus redes sociales por un tiempo tras la lluvia de críticas de barristas locales por el hecho de ser chileno, aunque ya reactivó su Instagram. En medio de esa polémica llegó potente oferta.

Con la suma de 6 millones de dólares por el pase del chileno, un gigante del continente viene con todo por el jugador de la selección chilena. Ahí lo espera com compañero un astro mundial.

Felipe Loyola rumbo al Brasileirao

Felipe Loyola recibió una oferta formal desde el Santos de Brasil, según informó el medio local De la Cuna al Infierno y el periodista Uriel Lugt, de Pura Pasión Argentina. Pipe vive días cruciales en el Rojo.

“El dinero que está dispuesto a pagar el Santos es inferior al valor de su cláusula de rescisión, que es de 8.000.000 de euros“, avisó Olé, aunque la tensa relación del jugador con el club tras la barbarie con la U puede facilitar su adiós.

Felipe Loyola llegó en 2024 a Independiente proveniente de Huachipato y tras exitoso ciclo le abrocharon contrato hasta el 30 de junio de 2028, con sondeos hasta de Europa.

Si bien ha sonado en múltiples equipos, la oferta de Santos ha sido hasta ahora la más concreta, donde lo espera Neymar y compañía en una prestigiosa liga que lo quiere sí o sí.