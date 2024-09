Destacada por muchos años en la TV chilena y especialmente la farándula fue Marcela Vacarezza, que hoy está radicada junto a su familia en Estados Unidos. Esto por todos los proyectos que tiene Rafael Araneda, su marido.

La en su momento panelista de SQP y varios programas de farándula ha estado alejada de los medios hace unos años tras estar en TVN en diversos proyectos, como el matinal Buenos Días a Todos o el estelar Llegó tu Hora.

Pero entre el la pausa de los programas de entretención durante la pandemia y también el estallido social, Marcela dejó la TV y coincidió con el crecimiento de su esposo en el mercado extranjero. Aún así, Vacarezza está totalmente al día con cómo están los medios en Chile y en entrevista con RedCarpet, lanzó un profundo análisis.

Marcela Vacarezza y la televisión

Hoy son recordados todavía sus momentos en la TV chilena, especialmente en SQP en que aún aparecen videos virales de las locuras de Felipe Avello; donde Marcela era panelista del recordado espacio farándulero.

Programas que hoy volvieron con todo como en Canal 13 Hay que Decirlo! y otros espacios populares. Esto junto con el regreso de los estelares y también los realities. Pero hubo bastante tiempo estuvo congelado. Algo que Vacarezza destaca de inmediato:

“Te reconozco que la televisión, después del estallido social en octubre del 2019 y que duró con la pandemia, estuvo hasta el 2022… estuvo tres años convertida en una televisión gris, incluso negra. Donde lo único que uno podía ver programas entre comillas de actualidad, puros programas políticos, de lo único que se hablaba era de política, del estallido social y la pandemia“, comenzó.

Agregando que “nadie podía reírse, nadie podía tirar un chiste y menos hacer entretención, era como burlarse de la situación país, cosa que yo no estaba de acuerdo. Creo que mientras más duro es la situación país, la gente más necesita una vía de escape para poder cambiar el tono”.

Pero hoy la televisión ha sumado más proyectos. Y si bien la programación grabada aún existe, el hecho de que existan realities o espacios en vivo en la tarde; sumado a que los matinales han vuelto a hacer entretenimiento, es algo que destaca la exmodelo:

“Me parece bien, perfecto. Hay más pega para todos, no solo un par de personas. No solo para los alcaldes, políticos, senadores y diputados que estaban de un canal a otro dando sus discursos”, lanzó.

Y es que hace unos años, Marcela recuerda que se aburrió de cómo los matinales estaban enfrentados a la actualidad: “yo trabajé en el del “7” (TVN) y me acuerdo de que decíamos, hagamos esto y decían no, todavía no, más adelante. Era muy, pasémoslo bien, pero no tan bien, no nos podemos reír tanto”.

El regreso de la farándula

La farándula estuvo escondida unos años, pero gracias a los realities y algunos rostros que siguen generando polémica, todavía es fuerte la temática en el país tanto en redes sociales como la TV.

“Yo trabajé muchos años en la farándula, terminó por una presión social de los medios, de que era programa basura. Que la televisión se hizo cargo de esto y tenía mucha pantalla, pero tenía mucho rating. Tal como se habla mal de la Gala de Viña, pero es lo que la gente más ve. Hay una contradicción en lo que hacemos y decimos, pero todo cae por su propio peso a la larga y por algo volvió la farándula“, analiza la pareja de Rafa Araneda.

Sobre su regreso, la expanelista de programas de TV está bastante de acuerdo, y explica por qué se dio pese a su desconocimiento en estos años:

“Está bien, volvió a ser una TV que da respuesta a lo que busca la gente, si quieres noticias tienes noticias, si quieres tener entretención la tienes, da respuesta a todas las necesidades de la gente“

Para agregar que “solo aplaudir que gracias a Dios cambió, yo decía que esta cuestión no podía seguir tanto, fueron tantos años. Muchos años con una televisión muy gris, ya no había panelistas”, cerró.

Si bien Marcela no tiene pensado volver a la TV ante los proyectos de Araneda que seguirá trabajando en Estados Unidos al menos dos años más, si la extraña bastante.

Pero lo que sí se viene es una segunda temporada del podcast que tiene junto a su familia llamado Tenemos que hablar. Que en sus primeros capítulos ha sido todo un éxito y acumula más de 2 millones de reproducciones en YouTube.