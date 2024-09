La familia Araneda-Vacarezza obtuvo una gran popularidad al realizar el podcast “Tenemos que Hablar”. Rápidamente, la dinámica familiar de Marcela y Rafa junto con sus hijos Martina, Florencia, Vicente y Benji, conquistó a los chilenos con capítulos de media hora.

Con un total de 8 capítulos, la familia obtuvo buenos números y dejó a los fanáticos con ganas de ver más de las conversaciones familiares. Con una hija en Chile, muchos ya esperan que todos vuelvan a la pantalla para escuchar más historias.

Una gran noticia

RedCarpet conversó con Marcela Vacarezza acerca del podcast y aquí fue donde se le preguntó si es que Tenemos que Hablar volverá con una nueva temporada.

Aquí Marcela reveló una buena noticia y es que el podcast volverá con una segunda temporada, algo que el público desde ya pide.

“No podemos dejar a nuestra gente, la gente lo pedía, decían pucha que cortos los capítulos, alárguenlos, que pena que termine la temporada… y yo creo que si le dimos el palo al gato hay que hacerlo“, mencionó.

“Lo pasamos muy bien nosotros, es una terapia familiar donde conversamos y nos enteramos de cosas que en el día a día uno no habla. Nos ha dado espacios familiares que muchas veces no nos damos, por lo que hacen todos durante todo el día. De todas maneras, y si no lo grabamos lo vamos a seguir haciendo igual jaja, pero si vamos a hacer una segunda temporada, vamos a hacer que la Florencia viaje y lo vamos a hacer“, agregó.

¿Cómo nació la idea?

Eso no es todo y es que Marcela también comentó cómo comenzó a gestionarse este podcast con sus hijos, los que conversan activamente con sus padres en videos cortos de media hora.

“La idea nació porque hoy en día el pódcast la está llevando mucho en redes sociales, hay mucha gente que lo está haciendo y hay que ir con los tiempos. Ya no es solo TV, hay estas otras plataformas donde uno no puede quedarse porque tiene 50 y tantos años y hacer vista gorda“, reveló.

Asimismo, contó que con Rafael tuvieron su tiempo en pandemia, al igual que otros muchos famosos, e hicieron lives por Instagram entrevistando a gente.

“Se nos ocurrió de empezar a hacer un pódcast como es la moda y dijimos ya, pero que se puede hacer que no sea conversar con invitados, que uno depende del invitado que te quiera dar el tiempo o que la conversación gira en torno a él. Y dije, pucha, no sé, hablar de cosas que pasan de la vida misma, de lo que pasa día a día y contar nuestra experiencia de papás“, comentó.

En esta misma línea reveló que con esa misma idea de contar sus experiencias como Papás decidieron incluir a sus hijos, los que se unieron al proyecto mencionando que “Son muy opinantes, tienen mucho que entregar y tenemos ricas conversaciones con ellos“.

“Creemos que resultó muy bien, tuvimos gran aceptación. La gente los vio, tuvimos un éxito en cuanto a estadísticas, visualizaciones, más de 2 millones de personas en solo 8 capítulos“, agregó.

Sobre su éxito, reveló que “creo que nos fue bien por varias razones, porque le pusimos cuidado a lo que queríamos entregar, cuidado estético, bonita imagen, buen audio“.

Junto con esto, también mencionó que el público ha sido bastante cariñoso con ellos después del programa, algo que, según reveló, también se veía antes del programa.