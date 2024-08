"'No sé por qué le echan la culpa": Caniulef habla sobre José Antonio Neme tras su despido de Mega

Este viernes se reveló que Andrés Caniulef fue desvinculado de Mega tras trabajar durante dos años en el canal nacional. Mucho se especuló acerca de su salida y es que se pensó que José Antonio Neme tenía que ver con la decisión.

Debido a su despido es que Caniulef estuvo en Hay que Decirlo! de Canal 13. Aquí conversó con el panel acerca de su salida y también de José Antonio Neme.

¿Neme tiene que ver con su salida?

En el capítulo del viernes 30 de agosto, Andrés Caniulef habló con Nacho Gutiérrez, Pamela Díaz y Cecilia Gutiérrez sobre su salida de Mega tras dos años trabajando en el canal.

Sobre su salida habló sobre lo que se especula de José Antonio Neme y su implicancia en el despido. El periodista reveló que Neme no tuvo nada que ver y que además no tiene mala relación con él.

“Yo no tengo una mala relación con José Antonio Neme. Yo no siento que el haya sido, en ningún caso, creo que de verdad ninguno de nosotros está en condiciones de decir ‘yo no trabajo con él’. Creo que José Antonio tampoco tiene esa posibilidad y tampoco creo que lo necesite“, reveló en el programa.

Sobre la relación entre ambos, reveló que es solo “una relación de trabajo“.

“Yo no sé por qué le echan la culpa a José Antonio, yo de verdad quiero dejarlo superclaro, yo entiendo, creo y creo estar en lo cierto de que José Antonio no tiene nada que ver acá, no tiene nada que ver con esto“, agregó.

Finalmente, habló sobre su salida en medio de que Mega se encuentra armando el Festival de Viña y qué este mismo está viendo qué hacer en estos momentos, siendo el uno de los que “no tenía clara mi participación“.

Revisa los dichos de Andrés Caniulef de su salida de Mega y la implicancia de Neme