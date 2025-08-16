Nicolás Jarry (100°) inicia su camino en el Winston-Salem Open con un choque que tiene historia. Su rival será el polaco Kamil Majchrzak (88°), con quien ya se cruzó en 2019 en el US Open.

Aquella vez, el europeo se llevó un maratón de cinco sets que todavía debe dolerle al chileno: 6-7(2), 7-6(5), 7-6(6), 1-6 y 6-4.

Ahora, seis años más tarde, el duelo promete tensión y una cuota de revancha.

¿A qué hora juega Nicolás Jarry vs. Kamil Majchrzak?

El compromiso está programado para este domingo 17 de agosto, no antes de las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir cada punto del partido en ESPN y a través de Disney+, que transmitirá la jornada completa del torneo ATP 250.