Alejandro Tabilo (103°) no quiso complicarse en su estreno en la qualy del Winston-Salem Open. Con un servicio intratable, el chileno derrotó por 6-3 y 7-5 al estadounidense Kyle Seelig (1528°), mostrando seguridad en los momentos clave.

La cifra que más brilla en su estadística son los 15 aces, que terminaron marcando la diferencia en un partido donde Jano se mostró sólido en ambos sets.

El poder del saque de Tabilo

Los números hablan por sí solos: 74% de primeros servicios y un contundente 79% de puntos ganados con el primer saque. Tabilo prácticamente blindó sus turnos de servicio, sin conceder un solo quiebre en todo el encuentro.

Aunque el chileno tuvo oportunidades para liquidar antes (aprovechó solo 2 de 12 break points), su dominio en la devolución también fue clave: 38 puntos ganados al resto, más del doble que Seelig.

Próximo desafío: un wildcard indio

Con esta victoria, Tabilo avanzó a la segunda ronda de la clasificación, donde se medirá al indio Dhakshineswar Suresh (402° del ranking), invitado al torneo con una wild card.

El panorama pinta favorable para el chileno: de ganar ese cruce, asegurará su lugar en el cuadro principal del ATP 250, donde acompañará al otro chileno presente, Nicolás Jarry (100°), y lo que le permitiría llegar con ritmo al US Open.

