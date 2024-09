Marcela Vacarezza ha estado alejada de la televisión desde que se mudó con Rafael Araneda a Estados Unidos en 2020 junto a sus hijos Martina, Florencia, Vicente y Benji.

Desde su radicación en el extranjero, la animadora no ha vuelto a trabajar en la televisión, pero se mantiene activa en las redes sociales, donde recibe el cariño del público.

Si bien, ha estado lejana de la TV, no ha estado lejos de los focos y es que hace un tiempo realizó un podcast con su familia llamado “Tenemos que hablar“, es en este en que tiene conversaciones sobre el día a día con sus hijos y el Rafa.

A pesar de tener solo un total de 8 capítulos, en su primera temporada, el programa rápidamente se convirtió en todo un éxito entre los chilenos y recibió muy buenos comentarios de parte del público.

Sus ganas de volver a la TV

Debido al podcast es que RedCarpet conversó con Marcela acerca de su vida actualmente y todo lo relacionado con su programa. Aquí reveló sus ganas de volver a trabajar en la TV.

Y es según ella misma reveló, extraña trabajar en la televisión, pero no tiene planes de retornar pronto, debido a que se encuentra en un país desconocido.

“Yo me vine el 2020, estaba la pandemia, pero hasta ese año estuve trabajando (en TV) y siempre lo he echado de menos“, mencionó.

“No es algo que me lo planteo porque estoy aquí en un país desconocido donde no soy nadie, donde no me van a venir a tocar la puerta para contratarme de ningún lado, no estoy en Chile. Es algo que se extraña, pero no veo cercano volver a Chile, Rafael acaba de firmar contrato por 2 años, se extraña, pero no es una realidad viable“, agregó.

“Aquí no sé cómo se maneja el medio, Rafael llegó porque lo hicieron hacer un casting, el resto no tengo idea como funciona, no sé“, contó.

Fue incluso durante la entrevista que reveló una historia en una de sus participaciones en un programa allá en Miami, destacando que allá todo es demasiado producida, muy diferente a lo que se acostumbra en le TV chilena.

“De repente digo soy muy fome para este medio, todas son muy producidas, tipo Barbie, más latinas de Miami. El otro día fui a un programa que transmiten a las 3 de la tarde, dije bueno lo voy a mirar y todas regias que uno lo hace para un programa estelar. Dije que no, me tengo que producir, no de gala pero de noche para un programa de tarde. Pero no, acá difícil“, relató.