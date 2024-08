El Festival de Viña del Mar 2025 cambia de canal de cara a la próxima edición y Mega será el encargado de transmitirlo a todo Chile. Y junto con esto, poner a los animadores del certamen.

En el puesto de la mujer, está más o menos cocinado que Karen Doggenweiler será la presentadora. Eso sí, su anuncio se ha retrasado producto de los problemas políticos de su marido, Marco Enríquez-Ominami.

Mientras que el hombre no se ha conocido nada, esto porque dentro de los animadores masculinos del canal, ninguno ha tomado ventaja. De hecho, hay rumores de que están interesados en Rafael Araneda.

Rafa Araneda responde a animar Viña

El animador, radicado en Estados Unidos con su familia, habló sobre la opción de animar el Festival de Viña una vez más, esto en el programa Podemos Hablar de Chilevisión junto a Julio César Rodríguez.

Araneda es uno de los invitados de este viernes 9 de agosto y JC le preguntará sobre el Festival de Viña, que nuevamente estos días se rumoreó con el interés de Mega en él. En un adelanto al que accedió RedCarpet, se conoció su respuesta:

“Claro que sí… Me gustaría hacerlo, pero depende del proyecto”. Además, dentro de la conversación, el animador explicó que a la fiesta que organizará Mega no lo han invitado, aún.

Respuesta que deja al menos demostrado el interés de que Araneda pueda volver al Festival de Viña, el que ya animó entre 2011 y 2018, cuando se transmitió por Chilevisión.

El distanciamiento con su hija

Otro de los temas que comentó el animador, fue su vida en Estados Unidos junto a su familia y la separación con su hija Florencia. Esto porque hace poco se conoció que se vino a Chile tras no sentirse cómoda en USA.

“Se viene con condiciones que tiene que trabajar… no es llegar y decir me vuelvo a Chile porque no me acostumbré en Estados Unidos. Bueno y la luz y el agua, el arriendo…”, comentó Rafael sobre el regreso de su hija al país.

“Me dolió, no me lo esperaba“, dijo Araneda sobre la decisión de Florencia de venirse a Chile. Algo que también tuvo que ver, según reveló, fue la dura enfermedad que atraviesa la madre de Rafa a sus 96 años. Esto porque sufre de Alzheimer.

¿Quiénes son los invitados de PH este viernes 9 de agosto?

Además de Rafael Araneda, estarán en el programa la deportista nacional Berdine Castillo, el humorista Mauricio Medina y la rutina de humor de Yerko Puchento. Todo en horario estelar a eso de las 22:30 horas por Chilevisión.