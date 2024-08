¡Hay que decirlo!, el nuevo programa de entretenimiento de Canal 13 debutó este lunes en pantalla, bajo la conducción de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez y un panel integrado por Willy Sabor, Cecilia Gutiérrez, Valentina Saini y Arturo Longton, el espacio abordó distintos temas de la actualidad del entretenimiento y la farándula.

En el primer capítulo del espacio, se habló sobre la polémica separación de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, además de ahondar en el juicio en la que la ex Mekano se vio enfrentada a la nueva pareja del deportista, la diputada Maite Orsini, quien se querelló en su contra por el delito de injurias y calumnias.

También estuvo presente la participante de ¿Ganar o Servir? Faloon Larraguibel, quien habló sobre su paso por el reality, además de entregar detalles de su debut en una plataforma de contenido íntimo.

¿Cómo le fue en rating?

El espacio partió con gran éxito, logrando una alta sintonía en su horario de 17:00 a 19:05 horas, con un promedio on line de 7,5 puntos y un peak de 9,8 unidades, a las 17:52 horas. En el mismo horario del programa, TVN marcó 6,0; Chilevisión 10,6; y Mega 5,2 unidades.

Las impresiones tras exitoso debut

Acerca de que le parecen las cifras que alcanzó el espacio en su primer capítulo, la “fiera” señaló: “Yo esperaba que nos fuera bien, aunque no tanto. Somos algo novedoso y vamos en vivo, que creo que marca la diferencia con los otros programas de espectáculos”.

“Además, tenemos un panel muy entretenido, entonces la gente se identifica con eso. Si es que no le gusta uno, le gusta el otro. Y el que haya invitado también me parece entretenido para la ‘pipol’, me gusta que la Faloon haya estado acá”.

Por su parte, Nacho Gutiérrez comentó: “Yo tengo la sensación de haberme sentido en mi casa, puede ser por la Pamela y porque ya nos conocemos con los panelistas”.

“En ese sentido, yo creo que el fiato con el equipo es súper importante… y de verdad que agradezco la tremenda sintonía del público. Necesitamos pasarlo bien y creo que la gente nos estaba esperando”.