Cuando Gustavo Quinteros apostó por él en Colo Colo, uno de los primeros partidos que jugó fue un Superclásico ante la U de Chile, que por aquel entonces tenía a Joaquín Larrivey de centrodelantero. Era un promisorio defensor central zurdo del semillero albo.

Las referencias son para Daniel Gutiérrez, zaguero oriundo de Arica que nunca recibió el respaldo de confianza que necesitaba. Por ende, no pudo consolidarse en el Cacique. Hoy en día, se ha ganado un lugar en Unión La Calera, que festejó ante el Romántico Viajero en la Copa de la Liga.

Consumado el 1-0, que los Cementeros lograron gracias a un gol en la boca del arco de Bayron Oyarzo tras una lucida acción colectiva que tuvo un toque de Sebastián Sáez que rompió a la U, Gutiérrez conversó con RedGol. “Estoy feliz, el respaldo que me está dando el cuerpo técnico lo necesitaba”, dijo el futbolista de 23 años.

Daniel Gutiérrez en acción ante Universidad de Chile con Unión La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

“El futbolista se hace jugando. Hoy en día estoy muy feliz y cómodo, ojalá pueda seguir por esta senda”, apuntó el Dani, quien ya suma ocho partidos en el cuadro calerano. Rápidamente ganó terreno en la consideración del DT argentino Martín Cicotello. Algo que no ocurrió con Fernando Ortiz.

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Daniel Gutiérrez se alegra por un amigo de Colo Colo tras vencer a U de Chile

Otro tema que tocó Daniel Gutiérrez luego de esta victoria ante U de Chile en el primer partido de Fernando Gago como DT azul fue la nominación de Diego Ulloa, el lateral izquierdo de Colo Colo, a la Roja. Algo que le motiva orgullo y le da esperanza para el futuro.

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Daniel Gutiérrez ya jugó ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Con Ulloa nos criamos de chicos, es un amigo personal. Muy feliz por él, se hizo saliendo de Colo Colo. Dio la vuelta larga y hoy en día le está yendo súper bien”, aseguró Gutiérrez. Tiene razón: el potente carrilero zurdo jugó cedido en A.C. Barnechea, Deportes La Serena y Unión La Calera. Desde la segunda fecha liguera, Tano Ortiz apostó por él en lugar de Erick Wiemberg.

Diego Ulloa, una de las grandes apuestas de Fernando Ortiz en Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

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Precisamente, el mismo club que recibió muy bien a Gutiérrez, quien no esconde su felicidad por Diego Ulloa. “Estoy muy orgulloso de él, espero que le vaya muy bien en la selección chilena”, deseó el zurdo sobre los desafíos amistosos que la Roja tendrá en Oceanía ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, dos selecciones mundialistas.

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Revisa las declaraciones de Daniel Gutiérrez

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Revive el compacto del triunfo de La Calera vs U de Chile en la Copa de la Liga

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