El Muñeco, eterno candidato a La Roja, no ha tenido fortuna en su comienzo en la Tricolor.

Marcelo Gallardo es un nombre que siempre atrajo en la selección chilena, pero que terminó llegando a Ecuador. Había mucha expectativa por su inicio, aunque terminó en decepción.

El Muñeco tuvo mucho éxito en River Plate, ganando dos Copa Libertadores. Si bien su último periodo en el Millonario no fue bueno, eso no empaña el gran prestigio que conquistó como entrenador. Por esta razón, todos lo querían, pero la Tricolor lo convenció.

¿Y si Gallardo llegaba a Chile?

La selección chilena hace rato que es un cachipún de pulpo. Desde la salida de Ricardo Gareca que se necesita un entrenador, pero sin claridad dirigencial por la elección de presidente en la ANFP en noviembre, ha tenido que conformarse con Nicolás Córdova como el eterno interino de La Roja.

Sin un proyecto serio en Juan Pinto Durán, fue Ecuador el país que convenció a Marcelo Gallardo para hacerse cargo de su seleccionado. La Tricolor llegó a 16avos del último Mundial. Si bien derrotaron a Alemania, Sebastián Beccacece nunca gustó del todo.

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El Muñeco tuvo su estreno en esta fecha FIFA en Asia ante Corea del Sur, aunque sin fortuna: cayó por 3-0. Luego le siguió la disputa de la Copa Kirin, donde perdió en la semifinal ante el anfitrión Japón mediante lanzamientos penales.

En el último partido de esta gira, en la disputa del tercer puesto del tradicional torneo amistoso japonés, Ecuador enfrentó a Panamá y otra vez fue revés: igualaron 1-1 y nuevamente cayeron desde los 12 pasos. Mal arranque para Gallardo.

Ecuador no pudo en penales contra Panamá. Imagen: Getty

Si bien solo es el inicio, tres resultados negativos no dejan contento a nadie. De todos modos, Marcelo Gallardo y Ecuador cuentan con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Pervis Estupiñán, entre otras, con lo cual tienen buena materia prima para el futuro.