Sufre Rafael Márquez: México pierde a su joya para el amistoso ante la selección chilena

La selección mexicana tiene una serie de bajas de cara al partido de este martes contra la Roja en Los Ángeles.

La selección chilena termina su periplo por América del Norte y este martes jugará un nuevo amistoso, ya que choca con México en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Roja viene de perder consecutivamente ante Canadá y Estados Unidos; mientras que los mexicanos, con Rafael Márquez viviendo sus primeros partidos en el Tri, vienen de empatar con Colombia y Perú, y perder el clásico con los estadounidenses.

Los mexicanos no han sumado victorias con su nuevo estratega, y además, pierden a su gran joya de cara al amistoso ante la Selección de este martes en California.

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Gilberto Mora se lesiona y sale de la nómina de México

La nueva figura del fútbol mexicano es el volante ofensivo de 17 años Gilberto Mora, quien fue titular en el pasado Mundial 2026 y se pierde el partido con Chile.

El mediocampista de Xolos ya se perdió los partidos ante Colombia y Estados Unidos, pero ahora sale de la convocatoria y no estará contra el cuadro nacional.

Rafael Márquez no ha ganado con la selección mexicana. (Photo by Chris Coduto/Getty Images)

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, por suspensión, y Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, por molestias físicas, causarán baja de la concentración para el partido ante Chile del 6 de octubre. Ambos regresarán a sus clubes”, señaló el Tri en un comunicado.

Además, el histórico Hirving Lozano también se perderá el duelo y deja la concentración mexicana para el amistoso que se disputará en Los Ángeles.

Tanto para Chile como para México el amistoso es importante, porque no han ganado ningún partido en la fecha FIFA que termina este martes.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.