Si bien en nuestro país continúan las celebraciones de Fiestas Patrias, hay varios chilenos que han entregado varios motivos para continuar con los festejos, al que se suma Marcelo Allende.

Y es que el chileno deslumbró a todos durante el último Mundial de Clubes con su club, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Pero ahora era turno de volver al ruedo en ese país.

Este fin de semana fue nuevamente titular en la victoria por la liga local ante Durban City FC, con el exjugador de Deportes Santa Cruz y Magallanes como protagonista.

Otro gol chileno del 18: Marcelo Allende en Sudáfrica

Marcelo Allende ya venía de una asistencia a mitad de semana en la liga sudafricana ante Marumo Gallants, en lo que fue el empate 1-1 el 17 de septiembre, pero tres días después pudo zapatear de lo lindo.

En el minuto 21′ del partido válido por la octava fecha del torneo sudafricano, el chileno lideró una contra por el medio donde comienza a agarrar velocidad para meterse al área.

En tanto, sus compañeros fueron con el balón por el sector izquierdo, y un pase hacia atrás la logra capturar el ex Magallanes quien se da la media vuelta y con pierna derecha empató parcialmente el partido en complicidad con la defensa del Durban.

El tanto del nacional le permitió volver al partido al Mamelodi, ya que en el 13′ había anotado la visita por intermedio de Joslin Kamatuka. Mientras que los otros dos tantos del encuentro fueron anotados por Tashreeq Matthews (35′) e Iqraam Rayners (66′)

Finalmente, el cuadro del futbolista oriundo de Pudahuel terminaría ganando por 3-1 para mantener el tranco sin conocer de derrotas en la liga sudafricana.

Así las cosas, Mamelodi Sundows está en la segunda posición con 18 puntos, a uno del puntero Sekhukhune United FC de Polokwane, pero este último con un partido menos. El próximo desafío del chileno será ante Golden Arrows el miércoles 24 de septiembre a las 10:00 hrs.