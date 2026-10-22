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Internacional

Prensa española califica a Manuel Pellegrini con la mejor nota del Betis: “No ha fallado”

Manuel Pellegrini fue calificado con nota 7.5 por la prensa española. Los elogios llegan sabiendo que ahora vienen los rivales más difíciles.

Por Felipe Escobillana

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Pellegrini en el duelo ante Feyenoord en la Champions
© Getty ImagesPellegrini en el duelo ante Feyenoord en la Champions

La victoria por 1-0 del Betis sobre el Feyenoord en Champions League provocó una locura en Sevilla, pues el cuadro andaluz quedó muy cerca de clasificar al menos a los playoffs del torneo europeo.

Canasta limpia tras tres partidos es lo que suma el cuadro de Manuel Pellegrini, por lo que las flores le llueven. De hecho, la prensa hispana lo calificó con nota 7,5 que fue la mejor del equipo junto a Isco.

“Era el encuentro de no rotar. El importante. El de poder tener el camino ya medio atado, y no ha fallado el Ingeniero”, es lo que destacan en Estadio Deportivo.

Agregan que “en un partido pesado y sin creatividad, ha sabido dotar a su equipo de esa calma que ha permitido cocinar a fuego lento una victoria importantísima. No habrá dudas con él, ¿no?”.

Pellegrini hace historia en el Betis – REUTERS/Marcelo Del Pozo

Pellegrini hace historia en el Betis – REUTERS/Marcelo Del Pozo

El paso decisivo del Betis de Pellegrini

En El Diario de Sevilla aseguran que es muy difícil que Betis no se meta entre los 24 mejores de la competición, aunque el objetivo ahora puede ser estar en el top 8 y entrar directo en octavos de final.

“El Betis de Pellegrini ha dado un paso gigantesco hacia los 24 primeros. Incluso puede mirar de reojo, con prudencia, a los ocho puestos que permitirían evitar la eliminatoria intermedia y entrar directamente en octavos”, destacan.

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Entienden que es algo que sorprende incluso a los más optimistas. “Hace nada parecía una ambición lejana. Ahora ya no suena a fantasía”, es lo que destacan.

Vienen eso sí partidos muy duros para el Betis. Ahora debe visitar al Borussia Dortmund y al Bayern Munich, en Alemania, además de viajar a Eslovaquia para jugar ante el Slovan Bratislava.

De local tampoco es sencilla la tarea: recibirá al poderoso Arsenal y al Como de Italia, sorpresa de esta edición del certamen.

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