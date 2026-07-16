Tras clasificar a la final del Mundial, el capitán argentino recibió un especial regalo y le dedicó un emotivo mensaje.

Argentina dio vuelta el marcador ante Inglaterra en las semifinales y consiguió un triunfo que la instaló, una vez más, en la final de una Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, conversó con TyC y dedicó emotivas palabras a Diego Maradona, recordando al ídolo argentino en un nuevo capítulo histórico para la selección.

Messi recuerda a Maradona tras clasificación albiceleste

En conversación con el medio, el delantero recibió un especial regalo, una replica de la camiseta que uso Maradona en los cuartos de final de México 86 contra Inglaterra.

“Sin dudas que el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial; poder regalarle esta alegría a él y que lo viva como quiera desde ahí arriba. Que lo disfrute porque es un regalo para él también”.

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La clasificación argentina

Antes del tanto, el partido se disputó con mucha intensidad y paridad entre ambas selecciones. Sin embargo, a los 55 minutos Inglaterra abrió la cuenta gracias a Anthony Gordon.

Tras el gol, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se volcó al ataque en busca del empate, mientras el conjunto de Thomas Tuchel optó por replegarse y defender la ventaja.

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La igualdad llegó por medio de Enzo Fernández, lo que dio un nuevo impulso a la Albiceleste. Argentina siguió presionando y estuvo cerca de dar vuelta el marcador con dos claras ocasiones de Alexis Mac Allister, pero ambas fueron contenidas por Jordan Pickford.

Cuando todo parecía encaminado al alargue, en los descuentos apareció Lautaro Martínez para marcar el 2-1 definitivo y sellar la clasificación de Argentina a la gran final del Mundial, donde enfrentará a España.

En síntesis: