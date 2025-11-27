VIDEO: Emotiva arenga de hijo de Emilio Hernández es viral tras eliminar a Colo Colo en la sub 12

Emilio Hernández, ex futbolista con pasos por Universidad de Chile y Colo Colo, compartió en las últimas horas una publicación en redes sociales en la que aparece su hijo, Benjamín Hernández, jugador de la categoría Sub 12 de Palestino, realizando una emotiva arenga tras uno de los partidos decisivos del torneo infantil.

El menor, quien es capitán del equipo, tomó la palabra después de derrotar a Colo Colo en las semifinales del torneo y así clasificar a los ‘árabes’ la gran final del certamen. Con lágrimas en los ojos, entregó un mensaje lleno de emociones a sus compañeros de plantel.

La emotiva arenga del hijo de Emilio Hernández se vuelve viral

Durante su intervención, el joven jugador de Palestino comenzó expresando: “Primero que todo, quiero decirles que llego a mi casa contento, porque todo esto es fruto de lo que pusimos durante el año.”

Tras ello, añadió visiblemente emocionado: “Vámonos felices a nuestra casa. Los que fallaron el penal, los que no fueron citados (…) ¡Vamos, muchachos!”, demostrando gran templanza y un notable liderazgo pese a su corta edad.

Finalmente, remató con un mensaje lleno de convicción y de esperanza para lo que se viene, indicando que: “La final… la vamos a ganar. Todos tranquilos, que vamos a celebrar y vamos a llevar una copa para la casa el fin de semana. ¡Dale!”, recibiendo los aplausos y los vítores de sus compañeros.

El video fue compartido inicialmente por el propio Emilio Hernández y luego replicado por diversas cuentas especializadas en fútbol en Instagram, sin embargo, durante la noche del 26 de noviembre, la cuenta oficial de Palestino también lo publicó en sus redes sociales, donde ya acumula más de 40 mil ‘me gusta’, 4 mil compartidos y más de mil comentarios de usuarios, todos ellos celebrando la expresividad y madurez del joven capitán de la Sub 12.

