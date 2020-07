MLS is Back | Horario y dónde ver en vivo Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final

La MLS is Back ha tenido varias emociones y este martes no será la excepción, ya que conoceremos a los últimos clasificados a cuartos de final y por ende, a los ocho mejores del torneo.

En Disney World, Orlando, Florida todo ha funcionado de maravilla para recibir a los equipos, tanto así que estas últimas semanas se sumaron los cuadros de la NBA.

Y para este martes las dos últimas llaves de los octavos de final se realizarán en el complejo ESPN Wide World of Sports: Columbus Crew vs Minnesota United y más tarde Portland Timbers vs FC Cincinnati.

Y para el primer turno, Columbus Crew buscará la victoria y respaldar su campaña perfecta en fase de grupos con tres victorias. Rendimiento sin errores y que los tiene como candidatos al titulo.

El cuadro de los 16 mejores quedará completo este martes. (Foto: MLS Twitter)

Al otro lado estará Minnesota, elenco que llegó a esta instancia como segundo del Grupo C y por detrás de Sporting Kansas City. Una victoria y dos empates también los tienen invictos en el torneo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final?

Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final jugarán este martes 28 de julio a las 20:00 horas de Chile (misma hora de Estados Unidos).

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final?

Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final de MLS is Back será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final?

Si buscas un link para ver en vivo y online Columbus Crew vs Minnesota United por los octavos de final, podrás hacerlo en ESPN Play.