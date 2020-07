Video: El tremendo homenaje de la Major League Soccer al movimiento Black Lives Matter

Los gringos no escatiman nunca para realizar un show y, en esta ocasión, no fue la excepción, porque en el inicio de la Major League Soccer is Back, en el partido inaugural entre Orlando City y el Inter Miami, realizaron un tremendo espectáculo en honor al movimiento Black Lives Matter.

“Standing in solidarity with Black Lives Matter (De pie en solidaridad con Black Lives Matter)” fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de la MLS en Twitter, además de acompañarlo con un video.

Parte del homenaje que realizaron los futbolistas al movimiento Black Lives Matter. (FOTO: @MLS)

Recordemos que la MLS is Back se disputará con sede única en Orlando (Estados Unidos) y que constará de un formato especial: la primera fase será compuesta por grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán dos a la fase muere-muere, estilo mundial.

Además, cabe mencionar, que el movimiento Black Lives Matter adquirió protagonismo mundial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos.