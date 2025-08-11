Jamie Vardy aún no define su futuro, pero al parecer ya fue filtrado y por alguien de su círculo cercano: Su esposa. Una publicación en las redes sociales de Rebekah Vardy encendió los rumores de los fans quienes creen estar seguro de cuál será el próximo destino de la estrella del Leicester.

El jugador de 38 años finalizó su vínculo con el Leicester City este año tras una exitosa etapa que duró 13 temporadas y en donde obtuvieron la Premier League en la temporada 2016.

El goleador ha sonado como refuerzo en distintos equipos, pero hasta el momento nada se ha concretado. Pero si las pistas son ciertas, el nuevo destino de Vardy podría estar lejos de Inglaterra para arribar a Norteamérica.

¿Jamie Vardy a la MLS?

Rebekah publicó una imagen de sus tres hijos con la camiseta del Inter Miami, por esto motivo, los hinchas están seguros de que la publicación significa que Vardy se unirá al popular equipo de la MLS esta temporada.

Rebekah Vardy en Instagram

Rumores apuntan a que el jugador podría llegar a lnter Miami, equipo que ya cuenta con grandes estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, además de Rodrigo de Paul que acaba de sumarse a la escuadra.

Entre otros equipos que buscarían el fichaje de Vardy se encuentra el Wrexham, propiedad de las estrellas de Hollywoood, Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia).

El Rangers, el gigante escocés, también ha sido considerado como un posible nuevo hogar para Vardy. Pero hasta el momento nada parece seguro.

Vardy se marchó como ídolo del Leicester con un sorprendente récord de 500 partidos y 200 goles, tras haber ganado la Premier League, la FA Cup y dos títulos de la Championship con el equipo de los Midlands.