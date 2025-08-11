Alexis Sánchez se encuentra pasando por complicados momentos en Europa, ya que no ha definido dónde jugará la próxima temporada, considerando que no entraría en los planes del DT Kosta Runjaić, sin embargo, un cambio en el plantel habría cambiado esta postura.

El elenco bianconero perdió a sus dos delanteros titulares: Lorenzo Lucca y Florian Thauvin quienes se sumaron al Napoli y al Lens respectivamente. Por este motivo, medios italianos apuntan que Alexis sería el candidato ideal para llenar uno de esos cupos.

Pero como era de esperarse, no sería tan sencillo ya que el club italiano está a la búsqueda de dos delanteros para reforzar esta temporada, en donde uno sería el rival más directo del jugador nacional por el puesto.

Uno de los refuerzos que quiere el Udinese

Lorenzo Insigne de 34 años llegó como jugador franquicia al Toronto FC con grandes expectativas y con la esperanza de que se convirtiera en una estrella de la MLS, sin embargo, esto no ocurrió y el italiano tuvo grandes complicaciones para adaptarse a la liga norteamericana.

Insigne llegó el 2022 a la MLS.

Tras una destacada carrera en el Napoli en donde disputó más de 400 partidos en 12 temporadas, con apenas 30 años y en un gran momento de su carrera, el jugador fue considerado un fichaje histórico para la liga, pero las expectativas no se cumplieron.

En 2025, Insigne rescindió su contrato y solicitó su transferencia tras cuatros años en donde anotó 19 goles y 18 asistencias en 76 partidos.

“Debemos avanzar; tenemos un mes de mercado de fichajes y no queremos estar desprevenidos. Estamos evaluando a varios jugadores tras haber cerrado ya algunos buenos fichajes. Estamos acelerando nuestros planes para estar listos para la temporada”, comentó el director deportivo Gokhan Inler.

