Los tenistas chilenos Cristian Garin (78° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (81°) ya saben cuáles serán sus rivales en la primera ronda de las clasificaciones del ATP 250 de Auckland.

Garin deberá enfrentarse al estadounidense Eliot Sprizzirri (89°), un rival con el que no registra duelos previos en el circuito. En encuentro está programado para este viernes 9 de enero en Auckland. Gago, en caso de ganar, deberá jugar contra el ganador del duelo de Shintaro Mochizuki (110°) y el argentino Juan Manuel Cerundolo (85°).

El camino de la qualy de Tabilo

Por otro lado, Tabilo tendrá un desafío contra el local, Isaac Becroft (1.019°) en su estreno en la qualy. El chileno ya tiene un historial a favor en contra de este rival, ya que le ganó en 2024 en la misma instancia de torneo.

El equipo chileno se prepara para lo que viene

En el caso de que Tabilo le logre ganar nuevamente al oceánico, el tenista chileno deberá enfrentar al que logre la victoria entre Adrian Mannarino (68°) o Pablo Carreño Busta (92°) en la siguiente ronda. Palabras mayores.

El inicio de temporada ha tenido matices para ambos. Garin sufrió una derrota en la qualy del ATP de Hong Kong, mientras que Tabilo logró avanzar y disputar el cuadro principal, pero quedó eliminado de inmediato en primera ronda.

La presencia de Garín y Tabilo en el circuito internacional sigue siendo foco de atención para el tenis chileno, especialmente con los preparativos rumbo a un calendario exigente que incluye el Australian Open y la Copa Davis.