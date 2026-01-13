Un gran debut tuvo Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland. ‘Jano’ hizo su estreno en el certamen oceánico de la mejor manera, tras derrotar con contundencia en primera ronda al argentino Camilo Ugo Carabelli por parciales de 6-4 y 6-2.

Partido dominado de principio a fin por el chileno, quien busca repetir lo conseguido en 2024, temporada en la que se quedó con el título en Auckland luego de una semana memorable, ingresando al cuadro principal desde la fase de qualy.

Ahora, la segunda raqueta nacional deberá enfrentar a un complejo rival: el italiano Luciano Darderi, actual número 24 del mundo, quien debuta directamente en esta instancia. El duelo, válido por los octavos de final, promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Luciano Darderi?

Alejandro Tabilo enfrenta a Luciano Darderi este martes 13 de enero no antes de las 20:30 horas de Chile por los octavos de final del ATP de Auckland.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Tabilo vs. Darderi?

El partido de ‘Jano’ por los octavos del ATP 250 de Auckland no será transmitido por TV en Chile; sin embargo, sí podrás verlo en vivo y de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.

El historial entre Alejandro Tabilo y Luciano Darderi

El historial favorece al tenista nacional frente a la cuarta raqueta italiana. Tabilo y Darderi se han enfrentado en cinco oportunidades considerando torneos ATP, Challengers y Futures.

En ese registro, ‘Jano’ suma tres triunfos: dos en torneos ATP (Chengdu y Santiago) y uno en el Challenger de Concepción. En tanto, Darderi se impuso en dos ocasiones: el ATP Masters 1000 de Cincinnati 2024 y el Challenger de Lima 2024.

A nivel ATP, Tabilo lidera el historial 2-1 sobre Luciano Darderi. (Foto: ATP)

