Dos de los grandes anuncios revelados durante este mercado de fichajes fue la llegada de Jamie Vardy al Cremonese de la Serie A y Alexis Sánchez regresando a la LaLiga de la mano del Sevilla. Sin embargo, ambos jugadores sufrieron el mismo cuestionamiento en su llegada a sus nuevos clubes.

El histórico goleador del Leicester City conversó con los medios en su presentación con el club italiano, en donde un periodista le preguntó si bajaría el ritmo ahora que estaba acercándose a cumplir 40 años.

Esta pregunta descolocó a Vardy, quien respondió. “Debes ser uno de los que dudan, y tendré que demostrarle que estás equivocado. Miren, para mí la edad es solo un número… Mientras mis piernas sigan funcionando igual que antes y se sientan tan frescas como antes, seguiré adelante”.

“Por el momento, no hay señales de que vayan a bajar el ritmo”, puntualizó el jugador que se sumó al recién ascendido Cremonese.

El jugador selló su salida del Leicester como su gran figura histórica/Getty Images)

Los cuestionamientos por la edad a Alexis Sánchez

El Bicampeón de América, de 36 años, fichó por el Sevilla marcando su regreso a la liga española y rápidamente surgieron rumores sobre su desempeño apuntando a la edad del jugador.

El jugador chileno acaba de sellar su regreso a LaLiga/Sevilla

“Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, señaló el delantero chileno en su presentación al club.

“Me estoy preparando bastante bien para estar como un chico de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo”.

En la misma línea, agregó: “Cada vez que pasa el tiempo, más fácil veo el fútbol. Para mí, la edad no es un problema. La experiencia y el profesionalismo te pueden hacer llegar muy lejos. Hay jugadores que tienen cierta edad y corren más que un chico de 20 años”.